Mimarlar Bursa’da toplandı…

Mimarlar Odası Bursa Şubesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Deniz İncedayı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Bursa Şubesi Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek ve Yönetim Kurulu Üyeleri başta olmak üzere çok sayıda şubenin başkan ve yöneticileri katıldı.

Toplantının açılışını ev sahibi olan Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek yaptı. Mimarlar Odası Bursa Şubesi olarak kent sorunlarını çözme adına uğraş içerisinde olduklarını ifade eden Başkan Şimşek, “Çevre sorunlarından kentleşme sorunlarına kadar pek çok konuyla uğraşıyoruz. Biz her kurum kuruluş ve kişiyle istişare içerisindeyiz. Vatandaşlardan sürekli bildirimler alıyoruz. Şubemiz bünyesinde yer alan plan inceleme komisyonumuzla tüm bu bildirimleri değerlendiriyoruz. Yanı sıra üyelerimiz için de pek çok çalışma ve proje üretiyoruz. Çünkü üyelerimiz varsa biz varız. Üyelerimizin odasının farkına varması için pandemiye rağmen önemli etkinlikler yaptık. Bu etkinliklerimiz sayesinde üye-oda arasındaki mesafeyi kısalttık ve daha sıcak daha büyük bir aile olmaya başladık. Bu en büyük kazanımdır” dedi.

Pandemi pek çok değeri yeniden hatırlattı

Güzel ev sahipliği için Bursa Şubesine teşekkür eden Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Deniz İncedayı da pandeminin etkisinden dolayı zor bir süreçten geçtiklerini ve eskiye dönmenin en büyük arzuları olduğunu ifade etti. Başkan İncedayı, “Pandemi mesleğimiz açısından da çok önemli gerçekleri ortaya koydu, özellikle de bilimsel açıdan. Pandemi, sağlıklı yaşamla meslek alanımızın ilişkisini yaşamın içinden bakarak çok güzel vurguladı. Pandemi, yaşam kaynaklarımızın, temiz havanın, suyun, sağlıklı çevrenin, kamusal alanın, ulaşımın ve insanın değerini bir kez daha vurguladı. Kullanım ve tüketim biçimlerinin de önemini hatırlattı” diye konuştu.

Konuşmaların ardından belirlenen gündem neticesinde istişare yapıldı.