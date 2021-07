Gürsu’da yenilenebilir enerji çalışmaları sürüyor

Gürsu Belediyesi’nin, 2018 yılı içerisinde, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından kabul edilen ve 199 proje arasından seçilen 13 projeden biri olarak hibe hakkı kazanan “Gürsu’da Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Geliştirilmesi (Renewable energy sources as a chance for development for the rural areas)” konulu projesi kapsamında enerji yatırımlarına ilişkin çalışmaları devam ediyor.

190 bin Euro bütçesi bulunan ve tamamı Gürsu Belediyesi tarafından kullanılan hibe proje kapsamında, kırsal bölgelerde yenilenebilir enerji alanında çalışmalar yapılmakta.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Enerjide tam bağımsız bir Türkiye ve çevreye duyarlı yeşil bir Gürsu oluşturmak hedefiyle hazırladığımız, yenilenebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesine yönelik çalışmaları içeren bu projemizle doğanın korunmasını sağlıyoruz. Gürsu’muz alternatif enerji kaynaklarının oluşturulmasında zengin doğal potansiyele sahip. Bu potansiyeli değerlendirerek doğal kaynaklarımızı kullanma yönünde önemli çalışmalar yapmaktayız. Bu projemizle de doğal kaynaklarımızı etkin kullanmayı amaçlıyoruz. İlçemize yaptığımız birçok yatırıma kaynaklık eden bu projelerimizle Gürsu’muzun gelişimi için aralıksız çalışıyoruz. 2019 - 2024 stratejik planımızda da bu tür projeleri kazanmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz” dedi.



Covid 19 süreci içerisinde devam etmekte olan proje çalışmaları kapsamında, yenilenebilir enerji alanında üretilen eğitim modülleri, proje hedef grubunda yer alan katılımcılara çevrim içi eğitimlerle tanıtıldı.

Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde, yenilenebilir enerji alanında çalışmalar yürüten uzman akademisyenler tarafından sunumların yapıldığı, 57 kişinin katıldığı çevrimiçi toplantıya yenilenebilir enerji alanında bulunan, çiftçiler, kırsal kalkınma kooperatif üyeleri, yenilenebilir enerji sektör çalışanları, meslek dersleri öğretmenleri katıldı.