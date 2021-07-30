Çepni ailesinin acı günü

Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi ile Bursa Kent Konseyi geçmiş dönem başkanı ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası eski Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Çepni’nin babası tekstilci Mehmet Çepni vefat etti.

Mehmet Çepni, ikindi namazını müteakip Emir Sultan Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından, Emir Sultan Kabristanlığına defnedilecek.