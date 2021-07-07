Bursa’nın başarılı KOBİ’leri ödüllendirildi
TOSYÖV Bursa 22. Olağan Genel Kurulu düzenlendi. Gül Çiçek Zengin Bintaş’ın güven tazelediği toplantıda, TOSYÖV Bursa KOBİ Ödülleri de sahiplerini buldu.
TOSYÖV Bursa’nın 22. yönetimi seçildi
Türkiye Orta Ölçekli Sanayiciler ve Yöneticiler Vakfı Bursa (TOSYÖV Bursa) pandemi kısıtlamaları nedeniyle ertelediği 22. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Pandemi şartları nedeniyle ertelenen TOSYÖV 2019 KOBİ Ödül Töreni’nde, 6 kategoride jüri değerlendirmeleri sonucu başarılı bulunan toplam 16 firma ödüllerini aldı.
TOSYÖV Bursa’nın 22. Olağan Genel Kurulu ve TOSYÖV Bursa Başarılı KOBİ Ödül Töreni Sheraton Hotel’de düzenlendi. Toplantıya Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Süleyman Çelik, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan ve geçmiş dönem bakanlarından Faruk Çelik ile iş dünyası ve STK temsilcisi katıldı.
Programın açılışında konuşan TOSYÖV Bursa Başkanı Gül Çiçek Zengin Bintaş, TOSYÖV Bursa Derneği’nin KOBİ’ler ve girişimcilik alanında yaptığı çalışmalarla 30 yıldır Bursa’ya değer kattığın söyledi.
Dünyanın önde gelen markalarının Bursa’daki üreticileri tedarikçi olarak tercih etmesinden gurur duyduklarını belirten Bintaş, “KOBİ’lerimiz başarılarını sürdürebilmek ve dönüşümlere entegre olmak için mücadele ediyor. Sınırlı sermayeleri ile sınırları aşmaya çalışan KOBİ’lerin teşvikler konusunda daha fazla desteklenerek rekabet güçlerinin artırılması elzemdir. TOSYÖV Bursa olarak biz de onların talep ve isteklerini ilgili mercilere duyurmak için çalışıyoruz” dedi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, geçmiş dönem bakanlarından Faruk Çelik de yaptıkları konuşmalarda KOBİ’lerin istihdam, ihracat ve inovasyon alanında iş dünyası için önemine vurgu yaptılar.
Konuşmaların ardından TOSYÖV Bursa’nın 30. Kuruluş yıldönümü kapsamında düzenlediği KOBİ Ödül Töreni’ne geçildi. 6 kategoride ödüllerin dağıtıldığı törende kazanan firmalar şunlar oldu. Törende bu kategoriler haricindeki Jüri Özel Ödülü’nü ise Orse Elektrik aldı.
Çevreci KOBİ
Üstün Başarı Belgesi: Üçel Kauçuk
Şampiyon: May Fren
Gelişen KOBİ
Üstün Başarı Belgesi: Oskim Otomotiv
Şampiyon: Can Metal ve Bursa Trim Otomotiv
Güvenli KOBİ
Üstün Başarı Belgesi: Can Metal
Şampiyon: May Fren
İhracatçı KOBİ
Üstün Başarı Belgesi: Bursa Trim Otomotiv, Üçel Kauçuk ve May Fren
Şampiyon: Oskim Otomotiv
İnovatif KOBİ
Üstün Başarı Belgesi: Oskim Otomotiv
Şampiyon: Emko Elektronik
Üniversite Sanayi İşbirliği Yapan KOBİ:
Üstün Başarı Belgesi: Emko Elektronik
Şampiyon: Bodycote Istaş
TOSYÖV Bursa Bintaş’la yola devam dedi
Ödül töreninden gerçekleştirilen TOSYÖV Bursa 22. Olağan Genel Kurulu’nda, Gül Çiçek Zengin Bintaş yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçilirken, yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:
Yönetim Kurulu (Asil): Gül Çiçek Zengin Bintaş, Bahadır Celal Manasoğlu, Ali Sinan Duran, Yavuz Kazangil, Nur Akan, Faruk Onan, Hakan Çubukçu, Fatih Çelik ve Damla Öztabak
Yönetim Kurulu (Yedek): Ayşe Özcan, Melih Kutluk, Elif Ballı, Filiz Ermiş, Erdinç Yağız, Zehra Oruç, Ahmet Bakırcı, Melis Aydın ve Rafet Türker