Bursa’nın başarılı KOBİ’leri ödüllendirildi

TOSYÖV Bursa’nın 22. yönetimi seçildi

Türkiye Orta Ölçekli Sanayiciler ve Yöneticiler Vakfı Bursa (TOSYÖV Bursa) pandemi kısıtlamaları nedeniyle ertelediği 22. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Pandemi şartları nedeniyle ertelenen TOSYÖV 2019 KOBİ Ödül Töreni’nde, 6 kategoride jüri değerlendirmeleri sonucu başarılı bulunan toplam 16 firma ödüllerini aldı.

TOSYÖV Bursa’nın 22. Olağan Genel Kurulu ve TOSYÖV Bursa Başarılı KOBİ Ödül Töreni Sheraton Hotel’de düzenlendi. Toplantıya Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Süleyman Çelik, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan ve geçmiş dönem bakanlarından Faruk Çelik ile iş dünyası ve STK temsilcisi katıldı.

Programın açılışında konuşan TOSYÖV Bursa Başkanı Gül Çiçek Zengin Bintaş, TOSYÖV Bursa Derneği’nin KOBİ’ler ve girişimcilik alanında yaptığı çalışmalarla 30 yıldır Bursa’ya değer kattığın söyledi.

Dünyanın önde gelen markalarının Bursa’daki üreticileri tedarikçi olarak tercih etmesinden gurur duyduklarını belirten Bintaş, “KOBİ’lerimiz başarılarını sürdürebilmek ve dönüşümlere entegre olmak için mücadele ediyor. Sınırlı sermayeleri ile sınırları aşmaya çalışan KOBİ’lerin teşvikler konusunda daha fazla desteklenerek rekabet güçlerinin artırılması elzemdir. TOSYÖV Bursa olarak biz de onların talep ve isteklerini ilgili mercilere duyurmak için çalışıyoruz” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, geçmiş dönem bakanlarından Faruk Çelik de yaptıkları konuşmalarda KOBİ’lerin istihdam, ihracat ve inovasyon alanında iş dünyası için önemine vurgu yaptılar.

Konuşmaların ardından TOSYÖV Bursa’nın 30. Kuruluş yıldönümü kapsamında düzenlediği KOBİ Ödül Töreni’ne geçildi. 6 kategoride ödüllerin dağıtıldığı törende kazanan firmalar şunlar oldu. Törende bu kategoriler haricindeki Jüri Özel Ödülü’nü ise Orse Elektrik aldı.

Çevreci KOBİ

Üstün Başarı Belgesi: Üçel Kauçuk

Şampiyon: May Fren

Gelişen KOBİ

Üstün Başarı Belgesi: Oskim Otomotiv

Şampiyon: Can Metal ve Bursa Trim Otomotiv

Güvenli KOBİ

Üstün Başarı Belgesi: Can Metal

Şampiyon: May Fren

İhracatçı KOBİ

Üstün Başarı Belgesi: Bursa Trim Otomotiv, Üçel Kauçuk ve May Fren

Şampiyon: Oskim Otomotiv

İnovatif KOBİ

Üstün Başarı Belgesi: Oskim Otomotiv

Şampiyon: Emko Elektronik

Üniversite Sanayi İşbirliği Yapan KOBİ:

Üstün Başarı Belgesi: Emko Elektronik

Şampiyon: Bodycote Istaş

TOSYÖV Bursa Bintaş’la yola devam dedi

Ödül töreninden gerçekleştirilen TOSYÖV Bursa 22. Olağan Genel Kurulu’nda, Gül Çiçek Zengin Bintaş yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçilirken, yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu (Asil): Gül Çiçek Zengin Bintaş, Bahadır Celal Manasoğlu, Ali Sinan Duran, Yavuz Kazangil, Nur Akan, Faruk Onan, Hakan Çubukçu, Fatih Çelik ve Damla Öztabak

Yönetim Kurulu (Yedek): Ayşe Özcan, Melih Kutluk, Elif Ballı, Filiz Ermiş, Erdinç Yağız, Zehra Oruç, Ahmet Bakırcı, Melis Aydın ve Rafet Türker