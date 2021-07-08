Bursalılar dikkat! Elektrik kesintileri olacak
UEDAŞ tarafından yapılan açıklamada Bursa’da birçok mahallede elektrik kesintisi yapılacağı bildirildi.
Elektrik kesintisi yapılacak mahalleler şu şekilde:
9.07.2021 CUMA
9 Temmuz Cuma günü 09:00 - 11:00 saatleri arasında BALIKESİR, BURSA ili, BANDIRMA, KARACABEY ilçe, DOĞA, KUŞCENNETİ, AKSAKAL, KİRAZLI, YEŞİLÇOMLU, İSMETPAŞA mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
9 Temmuz Cuma günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, MUSTAFAKEMALPAŞA ilçe, DOĞANCI, YAMANLI, YAVELLİ mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
9 Temmuz Cuma günü 09:00 - 12:00 saatleri arasında BURSA ili, NİLÜFER ilçe, ALTINŞEHİR mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
9 Temmuz Cuma günü 13:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, İNEGÖL ilçe, HASANPAŞA mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
9 Temmuz Cuma günü 13:30 - 17:30 saatleri arasında BURSA ili, NİLÜFER ilçe, ALTINŞEHİR mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
9 Temmuz Cuma günü 10:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, KELES ilçe, KEMALİYE mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
9 Temmuz Cuma günü 10:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, YUNUSELİ mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
9 Temmuz Cuma günü 09:00 - 14:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, GÜNEŞTEPE mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
9 Temmuz Cuma günü 13:00 - 19:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, HAMİTLER mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
9 Temmuz Cuma günü 10:00 - 16:00 saatleri arasında BURSA ili, YENİŞEHİR ilçe, KOYUNHİSAR, ÇARDAK mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
9 Temmuz Cuma günü 14:00 - 15:00 saatleri arasında BURSA ili, GÜRSU, YILDIRIM ilçe, YENİDOĞAN, İSABEY mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
9 Temmuz Cuma günü 09:00 - 12:00 saatleri arasında BURSA ili, MUDANYA ilçe, GÜZELYALI EĞİTİM, GÜZELYALI YALI mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
10.07.2021 CUMARTESİ
10 Temmuz Cumartesi günü 11:30 - 15:30 saatleri arasında BURSA, BALIKESİR ili, MUSTAFAKEMALPAŞA, SUSURLUK ilçe, TAŞKÖPRÜ, KOŞUBOĞAZI, ADAKÖY, KARAPÜRÇEK mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
10 Temmuz Cumartesi günü 10:00 - 14:00 saatleri arasında BURSA ili, İNEGÖL ilçe, GÜNDÜZLÜ, AŞAĞIBALLIK, HAMAMLI mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
10 Temmuz Cumartesi günü 15:00 - 16:30 saatleri arasında BURSA ili, İNEGÖL ilçe, CUMHURİYET, FATİH mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
10 Temmuz Cumartesi günü 10:45 - 13:30 saatleri arasında BURSA ili, KARACABEY ilçe, CANBALI, HOTANLI mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
10 Temmuz Cumartesi günü 11:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, İNEGÖL ilçe, AKHİSAR mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
10 Temmuz Cumartesi günü 10:00 - 16:00 saatleri arasında BURSA ili, İNEGÖL ilçe, AKINCILAR mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
10 Temmuz Cumartesi günü 13:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, İNEGÖL ilçe, HASANPAŞA mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
10 Temmuz Cumartesi günü 10:00 - 14:00 saatleri arasında BURSA ili, İNEGÖL ilçe, KIRAN, TAHTAKÖPRÜ, ESENKÖY, YENİCEKÖY, ÇİFTLİKKÖY mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
10 Temmuz Cumartesi günü 13:00 - 16:00 saatleri arasında YALOVA, BURSA ili, MERKEZ, ORHANGAZİ ilçe, GÜNEYKÖY MÜCAVİR, MERKEZ, ORTAKÖY, SÜPÜRGELİK, MERKEZ mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
10 Temmuz Cumartesi günü 12:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, HARMANCIK ilçe, GEDİKÖREN mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
10 Temmuz Cumartesi günü 11:00 - 18:00 saatleri arasında BURSA ili, KELES ilçe, KEMALİYE mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
10 Temmuz Cumartesi günü 11:00 - 15:00 saatleri arasında BURSA ili, KELES ilçe, DAĞDİBİ, PINARCIK mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
10 Temmuz Cumartesi günü 12:00 - 18:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, AVDANCIK mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
10 Temmuz Cumartesi günü 09:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, DEREÇAVUŞKÖY mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
10 Temmuz Cumartesi günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, HOCAALİZADE mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
10 Temmuz Cumartesi günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, GEMLİK ilçe, ATA mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
10 Temmuz Cumartesi günü 11:00 - 14:00 saatleri arasında BURSA ili, YENİŞEHİR ilçe, AKDERE, GÜNECE, PAPATYA, GÖKÇESU, MAHMUDİYE mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
10 Temmuz Cumartesi günü 11:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, YILDIRIM ilçe, UMURBEY mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
10 Temmuz Cumartesi günü 09:00 - 10:30 saatleri arasında BURSA ili, YILDIRIM ilçe, KARAAĞAÇ mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
10 Temmuz Cumartesi günü 09:00 - 11:00 saatleri arasında BURSA ili, YILDIRIM ilçe, YENIMAHALLE, UMURBEY, AKÇAĞLAYAN, PİREMİR, ZÜMRÜTEVLER, MOLLAARAP, TEFERRÜÇ mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
10 Temmuz Cumartesi günü 09:00 - 11:00 saatleri arasında BURSA ili, YILDIRIM ilçe, AKÇAĞLAYAN, PİREMİR mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
10 Temmuz Cumartesi günü 13:00 - 14:00 saatleri arasında BURSA ili, YILDIRIM ilçe, MEVLANA, YAVUZSELIM, ARABAYATAĞI, ULUS mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
11.07.2021 PAZAR
11 Temmuz Pazar günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, NİLÜFER ilçe, 29 EKİM, YAYLACIK, ERTUĞRUL, ALAADDİNBEY mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
11 Temmuz Pazar günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, NİLÜFER ilçe, BAŞKÖY, BÜYÜKBALIKLI, HASANAĞA mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
11 Temmuz Pazar günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, İNEGÖL ilçe, SİNANBEY mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
11 Temmuz Pazar günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, ALAŞARKÖY mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
11 Temmuz Pazar günü 09:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, OSMANGAZİ ilçe, ARMUTKÖY, ÇAĞLAYAN, ALAŞARKÖY mahallelerinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
11 Temmuz Pazar günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, GEMLİK ilçe, UMURBEY mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
11 Temmuz Pazar günü 08:00 - 12:00 saatleri arasında BURSA ili, GEMLİK ilçe, UMURBEY mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.
11 Temmuz Pazar günü 09:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, YILDIRIM ilçe, ÇINARÖNÜ mahallesinde Şebeke Çalışması, sebebiyle enerji verilemeyecektir.