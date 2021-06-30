Birçok ülkede kurbanlar "Bursa bıçağı" ile kesilecek

93 Harbi döneminde kente göç eden ailenin 1879'da kurduğu firma, 5'inci kuşak temsilcilerinin yönetiminde 200 çalışanla "Bursa bıçağı" ve türevlerini imal ediyor.

Pirge Bıçak firmasının Kategori ve Pazarlama Yöneticisi Ömer Pirge, AA muhabirine, bıçağın mutfaktaki en önemli yardımcı olduğunu, hayatı kolaylaştırdığını söyledi.

"Ev kullanıcıları, şefler, kasaplar ve pastacılar" olmak üzere 4 ana kategoriye hitap ettiklerini belirten Pirge, "Ürettiğimiz bir bıçak, 30’dan fazla adımdan ve 20 noktada kalite kontrol işleminden geçiyor. Bir bıçak üretilirken yaklaşık 40 kez ele alınıp bırakılıyor. Bütün bıçaklar tek tek elle üretiliyor." dedi.

Pirge, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde insanlar evlerinde ve dolayısıyla mutfaklarında daha çok vakit geçirdiği için bıçak kullanımı ve satışlarının arttığını dile getirdi.

- "Uzak Asya'da yeni pazarlarımız açıldı"

Büyüme ile kapattıkları geçen yıl 30'dan fazla kişiyi daha istihdam ettiklerini bildiren Pirge, ana pazarlarının Türkiye'nin etrafındaki ülkeler olduğunu aktardı.

Pirge, Orta Doğu, Doğu Avrupa, Kuzey Afrika ve Rusya'da etkinliklerini artırdıklarını belirterek, "Buna ek olarak Uzak Asya'da yeni pazarlarımız açıldı. Malezya, Endonezya, Hindistan gibi bu bölgelerde yeni pazarlarımız var. O taraflarda büyüyoruz. Umarım önümüzdeki seneden itibaren Güney Amerika'da da yeni bir yapılanma içinde olacağız." ifadelerini kullandı.

Ürünlerinin başka ülkelerdeki büyük otellerde, restoranlarda da tercih edildiği bilgisini veren Pirge, Türk bıçağını yurt dışında başarıyla temsil etmenin gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını sözlerine ekledi.

Fabrikanın Üretim Müdürü Emrah Dağaşan ise Kurban Bayramı'na yönelik işlerin hızlandığını ve siparişlerin arttığını kaydederek, "Bayram öncesi çalışmalarımız yoğun ve güzel geçiyor. Yaklaşık 3 ayda ürettiğimiz 1 milyona yakın bıçağı başta Mısır, Cezayir, Ürdün, Libya olmak üzere 52 ülkeye ihraç ediyoruz." diye konuştu.

Üretim şefi İdris Keskin de her yıl genç çalışanları kadrolarına dahil ederek hem onların meslek sahibi olmalarını amaçladıklarını hem de yaş ortalamasını düşürdüklerini ifade etti.