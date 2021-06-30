BEBKA’dan gençlere teknoloji atölyesi hamlesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın öncülüğünde Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından ortaklaşa düzenlenen Deneyap Teknoloji Atölyesi, Bursa’da yenilikçi teknoloji üretimine zemin hazırlamak amacıyla Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın (BEBKA) yeni hizmet binasında faaliyete geçecek. 30 ilden sonra 3. fazda içinde Bursa’nın da bulunduğu 27 ilin 36 yeni Deneyap Teknoloji Atölyesi’ne kavuşmasından mutluluk duyduğunu söyleyen BEBKA Genel Sekreteri M. Zeki Durak, “Teknolojinin baş döndürücü hızla geliştiği bu dönemde, Bursa’daki gençlerimizin de teknoloji üretimine katkı sağlayacak olmasından dolayı gurur ve mutluluk duyuyoruz” dedi.

GENÇLER TEKNOLOJİ ÜRETİMİNDE TEŞVİK EDİLMELİ

Bursa’da gençlerin teknoloji üretimi konusunda teşvik edilmesinin bölgesel kalkınmayı sağlayacak önemli etkenlerden biri olduğunu söyleyen BEBKA Genel Sekreteri M. Zeki Durak, “Bursa’nın ilk Deneyap Teknoloji Atölyesi’nin kendi binamızda yer alacak olması bizleri çok heyecanlandırıyor. Bölgemizin eğitim ve girişimcilik ekosistemini güçlendirecek gelişmeler, bizler açısından büyük bir değere sahip. Bursa ilimizdeki öğrencilerimizin yaratıcı düşünme, Robotik ve Kodlama, Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti, Nanoteknoloji ve Malzeme Bilimi, Havacılık ve Uzay Teknolojileri gibi toplam 11 başlıkta 36 ay boyunca atölyemizden ücretsiz eğitim alacak olması, Bursa’yı teknoloji üretiminde birkaç adım daha öne çıkaracaktır. Gençlerin temel teknoloji bilgilerini harmanlayarak, proje üretme kabiliyetlerini geliştirecekleri atölyeler, uygulamalı ve teknolojik eğitime büyük oranda katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.

SON BAŞVURU TARİHİ 4 TEMMUZ

İnsana yatırım mottosundan yola çıkarak 50 bin teknoloji yıldızının hedeflendiği Deneyap Teknoloji Atölyeleri, ülke geneline yayılarak etki alanlarını artıyor. Gençlerin teknoloji üretme yetkinliğini artırmak ve Türkiye’de yüksek teknoloji üretimini ivmelendirmek adına düzenlenen Deneyap Teknoloji Atölyesi kapsamında katılımcı öğrencilere ücretsiz teknoloji eğitimleri verilecek. 11. Kalkınma Planı hedefleri arasında yer alan Deneyap Teknoloji Atölyesi’ne, Bursa’da öğrenim gören 4., 5., 8. ve 9. sınıf öğrencileri e-sınav yoluyla başvuru yapabilecek. BEBKA binasında kurulacak olan Deneyap Teknoloji Atölyesi’ne başvurular 4 Temmuz’a kadar devam edecek.