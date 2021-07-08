Başkan Aktaş MÜSİAD’la istişare toplantısında buluştu

MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay ile Yönetim Kurulu Üyelerinin ev sahipliğinde dernek merkezinde gerçekleşen toplantıda, daha yaşanılabilir bir şehir adına görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıyı değerlendiren MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Nihat Alpay, “Bursa ülkemizin ihracatta ikinci büyük kenti olmasının yanı sıra pandemiye rağmen ekonomik hayatın aktif bir şekilde sürdüğü özellikli bir şehir. Turizm, sanayi, ticaret ve tarımla ilgili bütün ekonomik alanlarda ve yanı sıra sosyal kültürel alanda oldukça canlı bir kent. Bu beraberinde şehircilik anlamında da bir takım ihtiyaçlar doğurabiliyor. Biz de MÜSİAD olarak şehrimizin ihtiyaçları konusunda öneri ve görüşlerimizi Alinur Başkanımızla paylaşma adına kendisiyle bir araya geldik” dedi.

Verimli bir toplantı olduğunu ifade eden Başkan Alpay, “Daha yaşanabilir bir şehir oluşturmak ve el birliğiyle şehri yöneten tüm erklere biz de bir sivil toplum kuruluşu olarak destek vermek amacıyla böyle bir istişare toplantısı tertip ettik. Ulaşım, yeşil alanlar ve şehir planlaması ile ilgili önerilerimizi Başkanımıza bizzat iletme imkânı bulduk. Verimli bir toplantı olduğunu düşünüyoruz.” diye konuştu.