Bahri Şarlı Güven Tazeledi

Ocak 2021’de yapılması gerekirken, pandemi nedeniyle bu güne kadar ertelenen toplantıya kısıtlamaların yeni kalkması, dükkânların yeni açılması ve çok sıcak bir hava olmasına rağmen esnaf ve sanatkârların Kooperatiflerine sahip çıkması ve daha önce göreve seçtiği Başkan ve Yönetimine destek olma adına yoğun katılım olmasına çok teşekkür eden ŞARLI; başarı kendiliğinden gelmiyor. Kooperatifin Yönetimi ve Personelleri, Halkbank yetkilileri ve Ortaklarımızın Kooperatifçilik bilinci içerisinde hareket etmesi, TESKOMB Genel Başkanı Sayın A. Kadir AKGÜL’ün hükümetle uyum içerisinde çalışılması ve tabii ki Devletimizin desteği ile mümkün olmaktadır. Emeği geçen herkese minnet ve şükranlarımı sunuyorum, dedi.

ŞARLI; Türkiye’de mevcut 957 Kooperatif içerisinde gerek 25 binlik pandemi kredisinde(2 bin 162 ortak) ile en çok ortağa ve gerekse normal kredide (381 milyon 344 bin 826 TL) ile en çok krediyi veren Kooperatifin Bursa Esnaf Kefalet Kooperatifi olduğunu,

Ayrıca, en başarılı Kooperatif, en başarılı Başkan ödülünü aldıklarını, TS EN ISO 9001:2015 Kalite Hizmet Belgesini almaya hak kazanan tek esnaf Kefalet Kooperatifi olduğunun altını çizdi.

1973 yılında Kooperatif Başkanı olan Hasan KAMACI’nın daveti ile 23 Ocak 1973 tarihinde Türk Ticaret Bankasındaki görevinden istifa ederek Bursa Esnaf Kefalet Kooperatifi’nde muhasebeci olarak çalışmaya başlayan Bahri ŞARLI; Kooperatif Müdürlüğü ve Bölge Müdürlüğü görevlerinden sonra Bursa’daki değerli esnaf temsilcilerinin ısrarı ile 1998 yılında Ali Osman KANTAR Başkanlığı yönetiminde Murahhas Üyeliğe seçildi. 2002 yılında da Bursa Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanlığına seçildi. Bilahare Marmara Bölge Birliği Başkanlığı, TESKOMB Genel Başkan Vekilliği, Türkiye Milli Kooperatifler Birliği Genel Başkan Vekilliği, Avrupa Kredi Garanti Kuruluşları Birliğinde TESKOMB temsilciliği görevlerine seçilen ŞARLI halen bu görevleri sürdürmektedir.

02 Temmuz 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında;

Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

Bahri ŞARLI,

Oktay GÜLTEKİN,

Fahrettin TÜCCAROĞLU,

Ali Özkan İLHAN,

Bedri GÜLŞEN.

Denetim Kurulu Üyeliklerine;

Naci CAMFENER,

İbrahim KURT.

Bölge Birliği Temsilciliklerine;

Bahri ŞARLI,

Arif TAK,

Mustafa OCAK,

İbrahim AYTEKİN,

Abdülkadir KARGILI seçildiler.