Abidin Usta Osmanlı Sofrası’nın 5. şubesi açıldı

Açılış töreninde konuşan Abidin Usta Osmanlı Sofrası Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Şakir Özen, 1967 yılında babası Abidin Özen tarafından Tarihi Tuz Pazarı'nda temeli atılan lokantalarının geleneksel Türk mutfağının muhteşem tatlarını misafirlerine sunmaya devam ettiğini söyledi. Bursa ve Osmanlı mutfağının değişilmez lezzetlerini yıllardır ziyaretçileri ile buluşturan Abidin Usta Osmanlı Sofrası olarak; hızla büyümeye ve gelişmeye devam ettiklerini belirten Özen, “Tuz pazarı, Şehreküstü, Kestel ve Podyumpark şubelerimizin ardından şimdi de İstanbul Yolu üzerinde 5. şubemizi açmanın heyecanı içerisindeyiz. İçerisinde bulunduğumuz pandemi sürecine rağmen şube sayımızı artırmanın gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Yeni mekanlarında aynı anda 225 kişiyi ağırlayabileceklerini ifade eden Özen, ayrıca burada 25 kişilik toplantı ve yemek ikram odaları bulunduğunu kaydetti.

Pandemi koşullarına uygun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz

Hizmet kalitelerini artırarak yollarına devam ettiklerini dile getiren Özen, “Pandemi koşullarına uygun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Misafirlerimizin sağlığı için tüm dezenfeksiyon işlemlerimizi düzenli olarak yapıyor, gerekli gıda güvenliği tedbirlerini de hassasiyetle uyguluyoruz. Bu süreçte, insan ve toplum sağlığının korunması yolunda gerekli her türlü önlemi en üst seviyeye çıkarttık. Sorumluluklarımızın bilincindeyiz ve içinde bulunduğumuz dönemin şartlarına uygun olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Kent ve ülke ekonomisine inanarak; geçmişimize, kendimize, işimize ve çalışma arkadaşlarımıza güvenerek yatırımlarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.

Özen, bundan sonraki süreçte de hem Bursa hem de ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Yoğun katılım

Yoğun bir katılımın olduğu Abidin Usta Osmanlı Sofrası’nın yeni şubesinin açılışına AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, önceki dönem Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Arif Tak, birçok ilçe belediye başkanı ve çok sayıda vatandaş katıldı.