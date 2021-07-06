Mesleki Yeterlilik Kurumu daha hızlı olmalı

7 Ekim 2006 tarihli ve 26312 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu, ulusal ve uluslar arası meslek standartlarını baz alarak mesleki alanlarda ulusal yeterlilik alanlarını belirlemek, belirlenen alanlarda işverenlerin, sektör temsilcilerinin ihtiyaçlarını karşılayacak eğitim modelleri ile meslek standartlarını belirlemek için çıkarılmıştır. Bu sürecin sorumluluğunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösterecek Mesleki Yeterlilik Kurumu’na (MYK) verilmiştir.

Meslek standardı ne demek?

Meslek standardı, bir mesleğin gereklerinin kabul edilebilir standartlarda yerine getirilebilmesi için ihtiyaç duyulan asgari bilgi, beceri, tutum ve davranışları gösteren normlardır. Meslek standartları ayrıca, başta çalışanlar, eğitimciler ve işverenler olmak üzere, ilgili bütün kesimlere, bir mesleğin başarı ile yürütülebilmesi için gerekli olan nitelikler ve o meslekte yeterlilik belgesi alabilmek için yapılacak sınavlarda aranacak ölçme ve değerlendirme kriterleri hakkında fikir vermektedir.

Meslek Standardına Neden İhtiyaç Duyuluyor?

Özellikle ülkemizde mesleğini seçip mutlu olan kişi sayısı oldukça azdır. Lise veya üniversitelerden mezun olan işgücü adayları ihtiyaç duyulan, bilgi ve becerilerinin el vereceği mesleklere yönlenmekten ziyade ya ebebeynlerin baskısı, ya çevre faktörleri ya da hangi meslekten daha çok para kazanırım düşüncesini ön planda tutarak meslek seçiminde bulunmaktadırlar. Bugün 4 - 5 yılını üniversitelerde geçiren fizik, matematik, felsefe, sosyoloji vb. bölüm mezunları kendi dallarında iş bulamadıkları için farklı meslek dallarına itilmiş durumdalar. Hele ki yeterlilikleri sadece üniversite mezunu olan, kendine daha fazla yatırım yapmamış, geliştirmemiş gençler ne iş yapacağına bile bakmadan asgari ücretle çalışmaya mecbur kalıyorlar. Hal böyle olunca iş arayanlar her mesleğin kendine has doğasını, kültürünü, yapısal özelliklerini, teknik bilgisini hiçe sayıp o mesleği yapmaya başlamışlardır. Çalışma Bakanlığı bu sürecin oluşturulması ve denetlenmesi için de MYK’yı görevlendirdi. Mesleki Yeterlilik Kurumu yaptığı olumlu çalışmalarla meslek standartlarını oluşturmaya ve yayınlamaya devam ediyor. Fakat iş hayatının hızına yetişmesi gerekiyor. Herkes istediği işi değil, uzmanlaştığı işi yapmalı.

Hani hep deriz ya; nitelikli çalışan yok diye. İşte Nitelik kelimesinin içini doldurabilmek için mesleki standartların daha hızlı bir şekil de çıkartılması, meslek çeşitlerinin Türkiye’nin hedeflerine göre arttırılması ve artık herkesin mesleğini belirleyip, bu mesleklerde uzmanlaşması gerekmektedir. Akdi takdir de iş dünyamız sürekli NİTELİKLİ ÇALIŞAN aramaya devam eder. İşsizlik verileri de buna bağlı olarak düşmez.

Aşı olmak istemeyen çalışanlar iş yerlerinde tartışma yaratıyor

Türkiye’deki kitlesel koronavirüs aşılama çalışmalarında SGK’lı çalışanlara randevu sistemi açıldı. Dünden itibaren SGK’lı çalışanlar kuyruklara girerek aşılarını olmaya başladı. Bu gelişmeyle birlikte özellikle kapalı çalışma alanları olan ofis ve fabrikalarda ‘aşı olmak istemeyen’ çalışanlar nedeniyle tartışmalar yaşandığı bildirildi. SGK’lı çalışanların aşılanmaya başlaması ile aşı karşıtlarının tutumları gündeme geldi. Çalışma arkadaşı aşı olmayanların tedirginliği giderilmeye çalışılıyor. İş insanları, çalışanları aşı olmaya çağırdı.

‘İş arkadaşım aşı oldu mu?’ endişesi taşıyan çalışanlar, rahatsızlıklarını işverenlerine iletirken, aşı yaptırmak istemeyenlere karşı nasıl bir uygulama yapılacağı da merak konusu oldu.



İşverenin evden çalışanları kamerayla izlemesine tepki yükseliyor

Uzaktan çalışma sistemi yaygınlaşırken, Türkiye’de beyaz yakalıların tepkisi de artıyor. Uzaktan çalışma yönetmeliğinde çalışan haklarına yönelik düzenleme isteniyor.

Pandemi döneminin çalışma hayatına getirdiği en büyük değişikliklerden biri “uzaktan çalışmanın” yaygınlaşması oldu. Dünyada Microsoft, Twitter, Facebook, Google gibi dünya devleri evden çalışmayı kalıcı hale getirirken, Türkiye’de de Koç ve Sabancı gibi büyük holdingler de bu yönde karar aldı ve uygulamaya geçti. Dünya Ekonomik Forumu, uzaktan çalışanların artan verimlilik sayesinde fiziki ofislerde çalışanlara göre ayda 1.5 gün, yılda ise ortalama 17 gün daha fazla çalıştıklarını açıkladı. Türkiye’de de ilgi gören bu sistemi düzenlemek için 2021 Mart ayında “Uzaktan Çalışma Yönetmeliği” yayımlandı.