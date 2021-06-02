Zorluklarla dolu bir başarı hikâyesi

NOSAB ve NİLSİAD’ın yönetiminde yer alarak bölge sanayisinin gelişmesine büyük katkı koymuş, verdiği hizmetlerle ekonomiye yeni kadın girişimciler kazandırmış olan Kadın Ekonomi Platformu (KEP) geçmiş dönem Başkanlarından Gülşen Şentürk, özel bir televizyon kanalında yayınlanan söyleşide, Gazeteci Elif Sezgin’in sorularını yanıtladı.

NOSAB Müteşebbis Heyet Başkanı ve NİLSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Aras ve NOSAB Yönetim Kurulu Başkanı Erol Gülmez selamlama mesajlarını pandemi sebebiyle video yoluyla iletti. NİLSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Aras ise, “Kendisiyle sivil toplum kuruluşlarında yakından çalışma fırsatı bulduk. Gülşen Hanım’ın değerli fikirleri, öngörü ve tecrübeleri bizler için her zaman çok değerli oldu” derken, Gülmez, “Gülşen Hanım bölgemiz sanayicilerinden. Hayatında pek çok zorlukla karşılaştı, hepsinin üstesinden geldi. Kendisinin hayatı tam anlamıyla bir başarı hikâyesidir” iye konuştu.

Hayatına Almanya katkısı

1969 yılında Almanya gitmesiyle hayata çok iyi bir şekilde hazırlanma fırsatı yakaladığını ifade eden Şentürk, “Almanya’da eczacılık fakültesinden mezun oldum ve bunun yanında hem Almanya’da hem de Türkiye’ye döndükten sonra burada yeminli tercüman olarak görev yaptım. Ayrıca Almanya’da pek sivil toplum kuruluşunda çeşitli projeler gerçekleştirdim. Ülkeme dönünce de bu çalışmalarıma devam ettim. Sivil toplum kuruluşlarında ve sosyal sorumluluk alanlarında çalışmayı herkese tavsiye ediyorum” diye konuştu.

PODİM Polisaj’ın kuruluşundan da bahseden Şentürk, “Eşimin kendi işyerini kurma hayali vardı. Karar verip Türkiye’ye döndük ve Gülbahçe’de 60-70 metrekarede iş yerimizi kurduk. 10-15 kişilik bir ekiple başladık ve o dönem bile mühendislerimiz başta olmak üzere pek çok kadın çalışanımız vardı. Yavaş yavaş büyüdük ve sonra NOSAB’a taşındık. 60 metrekareden 6 bin metrekareye geldik” dedi.

Daha kötüsü ne olabilir ki…

Hayatında pek çok acı olay yaşadığını ifade eden Şentürk, hayatın inişler ve çıkışlarla dolu olduğunu, pes etmeden yola devam etmek gerektiğini belirtti. Şentürk, şöyle devam etti: “2004 yılında fabrikamız yandı. Bu olay bize hem maddi hem de manevi bir zarar verdi. Eşim bu olayın üzüntüsünden amansız bir hastalığa yakalandı ve 2 yıl sonra vefat etti. Maddi zararların telafisi vardır ama eşimin kaybının telafisi yok. Eşimin vefatından sonra daha yasını yaşayamadan 2 çocukla 90 kişilik koca bir fabrikayı kucağımda buldum. Kızım Yasemin ile el ele verip devam etme kararı aldık. Fabrikaya her gün ağlayarak girdim, ağlayarak çıktım. Önce şunu düşündüm bunda daha kötü ne olabilir ki. Elimizde kabul görmüş marka değerimiz ve ürünlerimiz vardı, piyasada alıcısı vardı ve onlarsa farklı sektörlere satışı yapılıyordu. Bu bilinçle sorunları birer birer çözmek için mücadelemize başladık. İş yönetiminde hangi eksiklerimiz varsa öğrenmeye, araştırmaya, gelişmeye ve çok çalışmaya devam ettik. Büyük mücadele verdik, yıkılmadık, çok çalıştık ve bugünlere geldik.”

Şentürk sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu dönemlerin sonunda çeşitli ekonomik krizlerle de baş etmek zorunda kaldık. Krizi de atlattıktan sonra güvenimiz arttı, o günkü bilanço yapımızdan yola çıkarak adımlarımızı hep ihtiyatlı attık. Artık dünya pazarında daha fazla pay sahibi olma hedefindeydik. O zamanlar ihracatımız çok azdı, bugün ise satışımızın yüzde 50’sinden fazlası yurtdışına yapılıyor. ABD dâhil 50 ülkeye ihracat yapıyoruz.”

Kadınlar geleceğin bireylerini yetiştiriyor

2 çocuğuyla işleri yürüttüğünü ifade eden Şentürk, “İki çocuğum Yasemin Hanım ve Yavuz Bey, işlerin içinde ve katkıları çok fazla. Kızım finans ve diğer idari işler, oğlum da üretim ve ürün geliştirmeyi üstlenmiş durumda. Erkek egemen bir sektörde olsak da çalışanlarımızın yüzde 80’i kadın. Bu oran eşim zamanında da böyleydi. Kadına yatırım demek geleceğe yatırım demektir. Çünkü kadınlar geleceğin bireylerini yetiştiriyor. Ekonomik özgürlükleri olursa daha da sağlıklı bireyler yetişebilir” şeklinde konuştu.

2020 yılının pandeminin gölgesinde geçtiğini ve etkilerinin hala sürdüğüne dikkat çeken Şentürk, “Pandemi hem ekonomik hem de sağlık açısından tüm dünyayı etkiledi. Zor bir süreç ama hayat devam ediyor. PODİM olarak çok kriz gördük ve hepsini avantaja çevirdik. Bizler daha dikkatli bir şekilde, daha kaliteli ürünler üreterek yolumuza devam ediyoruz. PODİM olarak pandemi sürecinde makinalarımıza yatırım yapma kararı aldık ve bizim sektörde yine bir ilke imza attık. Robotlarla sağlıklı temiz bir şekilde polisaj yapılmasını sağladık. Eski sistem insan sağlığına oldukça zararlıydı” diyerek sözlerini noktaladı.

Program, Mastaş Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Fikri Ünal, Türkiye Yönetim Kurulu Üyeleri Derneği Kurucu Üyesi Hüseyin Kuru, TOBB Bursa KGK Başkanı Sevgi Saygın ve NİLSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Aras gibi isimlerin sorularıyla devam etti. Programın sonunda NOSAB ve NİLSİAD tarafından Gülşen Şentürk adına dikilen fidanın sertifikası takdim edildi.