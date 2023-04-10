banner34

banner6

Son Dakika

Üniversite sanayi işbirliği yeni imzalarla gelişiyor

Sanayi – üniversite iş birliği kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalarla Türkiye’nin sayılı üniversiteleri arasına giren Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), RUMELİSİAD, CEV ve Fabio Hava Süspansiyon Sistemleri ile yeni iş birliklerine imza attı.

İş Dünyası 10.04.2023, 23:11
Üniversite sanayi işbirliği yeni imzalarla gelişiyor

BUÜ yönetimi, akademik ve bilim­sel çalışmaların yanı sıra toplu­mun farklı kesimleri ile ikili ilişkileri geliştirmeye devam ediyor. İş dünyası ağırlıklı olmak üzere devlet ve özel ku­rumlarla çalışmalar yürüten BUÜ, şir­ketlerin ve sivil toplum kuruluşlarının projelerine katkı sağlamayı sürdürüyor.

RUMELİSİAD ile eğitimde iş birliği

BUÜ’nün “Üniversite-Sanayi ve Üni­versite-Toplum” iş birliği protokollerine bir yenisi daha ekledi. BUÜ Meslek Yük­sekokulları ve Rumelili Yönetici İşa­damları ve Sanayiciler Derneği (RUMELİSİAD) arasında geçerli olacak protokole Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Zarif Alp ve MEYOK Koordinatörü Prof. Dr. Çağatan Taşkın imza attı.Protokol kap­samında RUMELİSİAD üyeler öğrenci­lere staj, seminer ve işyeri eğitim gibi konularda destek verecek.

Teknolojide CEV’le ortaklık

Mesleki ve teknik eğitimin Türkiye ge­nelinde gelişmesine katkı sağlamayı he­defleyen Bursa Coşkunöz Eğitim Vakfı, hayata geçirdiği “2023 Yılı Cevher Hibe Destek Programı” kapsamında destek almaya hak kazanan BUÜ ile hibe söz­leşmesi imzaladı. Toplam bütçesi ise 900 bin TL olarak belirlenen projenin hibe desteği sözleşmesine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ile Coşku­nöz Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Baş­kanı Oya Coşkunöz Aktaş imza attı..

Üniversite – sanayi iş birliğine yeni halka

BUÜ yönetiminin özel önem verdiği Üniversite-Sanayi işbirliği protokolle­rine bir yenisi daha eklendi. Bursa mer­kezli çalışan hava süspansiyon sistemleri firması Fabio, işbirliği yapılan sanayi kuruluşları arasındaki yerini aldı.

Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
banner18