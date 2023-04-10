Üniversite sanayi işbirliği yeni imzalarla gelişiyor

BUÜ yönetimi, akademik ve bilim­sel çalışmaların yanı sıra toplu­mun farklı kesimleri ile ikili ilişkileri geliştirmeye devam ediyor. İş dünyası ağırlıklı olmak üzere devlet ve özel ku­rumlarla çalışmalar yürüten BUÜ, şir­ketlerin ve sivil toplum kuruluşlarının projelerine katkı sağlamayı sürdürüyor.

RUMELİSİAD ile eğitimde iş birliği

BUÜ’nün “Üniversite-Sanayi ve Üni­versite-Toplum” iş birliği protokollerine bir yenisi daha ekledi. BUÜ Meslek Yük­sekokulları ve Rumelili Yönetici İşa­damları ve Sanayiciler Derneği (RUMELİSİAD) arasında geçerli olacak protokole Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Zarif Alp ve MEYOK Koordinatörü Prof. Dr. Çağatan Taşkın imza attı.Protokol kap­samında RUMELİSİAD üyeler öğrenci­lere staj, seminer ve işyeri eğitim gibi konularda destek verecek.

Teknolojide CEV’le ortaklık

Mesleki ve teknik eğitimin Türkiye ge­nelinde gelişmesine katkı sağlamayı he­defleyen Bursa Coşkunöz Eğitim Vakfı, hayata geçirdiği “2023 Yılı Cevher Hibe Destek Programı” kapsamında destek almaya hak kazanan BUÜ ile hibe söz­leşmesi imzaladı. Toplam bütçesi ise 900 bin TL olarak belirlenen projenin hibe desteği sözleşmesine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ile Coşku­nöz Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Baş­kanı Oya Coşkunöz Aktaş imza attı..

Üniversite – sanayi iş birliğine yeni halka

BUÜ yönetiminin özel önem verdiği Üniversite-Sanayi işbirliği protokolle­rine bir yenisi daha eklendi. Bursa mer­kezli çalışan hava süspansiyon sistemleri firması Fabio, işbirliği yapılan sanayi kuruluşları arasındaki yerini aldı.