Üniversite sanayi işbirliği yeni imzalarla gelişiyor
Sanayi – üniversite iş birliği kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalarla Türkiye’nin sayılı üniversiteleri arasına giren Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), RUMELİSİAD, CEV ve Fabio Hava Süspansiyon Sistemleri ile yeni iş birliklerine imza attı.
BUÜ yönetimi, akademik ve bilimsel çalışmaların yanı sıra toplumun farklı kesimleri ile ikili ilişkileri geliştirmeye devam ediyor. İş dünyası ağırlıklı olmak üzere devlet ve özel kurumlarla çalışmalar yürüten BUÜ, şirketlerin ve sivil toplum kuruluşlarının projelerine katkı sağlamayı sürdürüyor.
RUMELİSİAD ile eğitimde iş birliği
BUÜ’nün “Üniversite-Sanayi ve Üniversite-Toplum” iş birliği protokollerine bir yenisi daha ekledi. BUÜ Meslek Yüksekokulları ve Rumelili Yönetici İşadamları ve Sanayiciler Derneği (RUMELİSİAD) arasında geçerli olacak protokole Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Zarif Alp ve MEYOK Koordinatörü Prof. Dr. Çağatan Taşkın imza attı.Protokol kapsamında RUMELİSİAD üyeler öğrencilere staj, seminer ve işyeri eğitim gibi konularda destek verecek.
Teknolojide CEV’le ortaklık
Mesleki ve teknik eğitimin Türkiye genelinde gelişmesine katkı sağlamayı hedefleyen Bursa Coşkunöz Eğitim Vakfı, hayata geçirdiği “2023 Yılı Cevher Hibe Destek Programı” kapsamında destek almaya hak kazanan BUÜ ile hibe sözleşmesi imzaladı. Toplam bütçesi ise 900 bin TL olarak belirlenen projenin hibe desteği sözleşmesine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ile Coşkunöz Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Oya Coşkunöz Aktaş imza attı..
Üniversite – sanayi iş birliğine yeni halka
BUÜ yönetiminin özel önem verdiği Üniversite-Sanayi işbirliği protokollerine bir yenisi daha eklendi. Bursa merkezli çalışan hava süspansiyon sistemleri firması Fabio, işbirliği yapılan sanayi kuruluşları arasındaki yerini aldı.