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Üniversite sanayi işbirliği ele alındı
Beyçelik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Faik Çelik, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Ferudun Yılmaz’ı ziyaret etti.
İş Dünyası 22.01.2024, 21:05
Otomotiv yan sanayi, enerji, iklimlendirme ve sigorta alanlarında toplam 23 şirketi ve 5 bini aşkın çalışanı ile Bursa sanayisine yön veren Beyçelik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Faik Çelik, Bursa’nın en köklü eğitim kurumlarından olan Bursa Uludağ Üniversitesi’ni ziyaret etti. Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ve Rektör Yardımcılarının ağırladığı Çelik ile Üniversite-Sanayi işbirliği çalışmalarına dair görüş alışverişi gerçekleştirildi.
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