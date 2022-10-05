TÜRSAB’da İsmail Kalkandeler, Saraçoğlu'na rakip oluyor

Türkiye Seyahat Acenteleri (TÜRSAB) Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu 8 Ekim 2022 Cumartesi günü ‘Bölge Temsil Kurulu’ seçiminin yapılacağını duyurarak aday olduğunu açıklamıştı.

Saraçoğlu’nun ardından ikinci adaylık açıklaması ise İsmail Kalkandeler'den geldi.

Kalkandeler yaptığı açıklama ile başkanlığa adaylığını açıklayarak, ''TÜRSAB Güney Marmara BTK seçimlerine Mavi liste ile adayız. Bursa ve Yalova da kimin başarısı olduğuna bakmadan acentalarımızın çıkarına olan tüm faaliyetleri destekleyeceğiz'' dedi.

8 Ekim 2022 Cumartesi gerçekleştirilecek Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu öncesi mevcut başkan Murat Saraçoğlu'na rakip çıktı.

Güney Marmara BTK seçimlerine mavi listeden aday olan İsmail Kalkandeler seçim mottosunu ve hedeflerini açıkladı. Kalkander yaptığı açıklamada, ''Acentalarımızın kaçak tur, vize,konaklama ve bilet gibi ciddi sorunları varken sadece ben bilirim anlayışına karşı durarak en doğal seçme gibi seçilme hakkımızı kullanıyoruz. Bursa ve Yalova da kimin başarısı olduğuna bakmadan acentalarımızın çıkarına olan tüm faaliyetleri destekleyeceğiz. Ayrıca valilik belediye gibi kenti yöneten sayın yöneticilerimizle meslek mensuplarının sorunlarına derman arayacağız. Herkes işini yapsın turizmi turizmciler bilir'' ifadelerini kullandı.

Açıklamada şeffaflık vurgusu yapan Kalkandeler, ''Şeffaflık için geliyoruz. Yerel makamlardan taleplerimizi tüm acentalarımız bilecek. İşin profesyonelleriyle ile yola çıktık. Turizm bizim işimiz ve sorunları çözmek için geliyoruz. Değişim yerelde başlar diyoruz ve söyleyecek sözümüz olduğunu ifade etmek istiyoruz'' dedi.