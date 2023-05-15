Türkiye’nin En İyi İşverenleri’nde 2 Bursa firması

Great Place To Work (GPTW) Enstitüsü tara­fından düzenlenen “En İyi İş­verenler” listesinde Bursa’dan iki firma kendisine yer buldu.

GPTW Enstitüsü Türkiye ta­rafından bu yıl 11’inci kez dü­zenlenen Türkiye’nin En İyi İşverenleri listesi açıklandı.

1992’den bu yana gerçek­leştirdiği 100 milyondan fazla çalışanın geri bildirim anke­tinden elde ettiği bilgilerle bir iş yerini harika hale getiren unsurları belirleyen GPTW Enstitü’nün 2023 listesinde Bursa’dan Ron Digital ve Lima Lojistik firmaları da yer aldı. Bilgi teknolojileri ve yazı­lım sektöründe faaliyet göste­ren Ron Digital Best Small 10 – 49 kategorisinde 6’ncı sı­rada yer alırken, taşıma ve depolama alanlarında hizmet veren Lima Lojistik ise Best Small 50 – 99 kategorisinde 4’üncü oldu.