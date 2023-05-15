Türkiye’nin En İyi İşverenleri’nde 2 Bursa firması
Great Place To Work (GPTW) Enstitüsü tarafından düzenlenen “En İyi İşverenler” listesinde Bursa’dan iki firma kendisine yer buldu.
GPTW Enstitüsü Türkiye tarafından bu yıl 11’inci kez düzenlenen Türkiye’nin En İyi İşverenleri listesi açıklandı.
1992’den bu yana gerçekleştirdiği 100 milyondan fazla çalışanın geri bildirim anketinden elde ettiği bilgilerle bir iş yerini harika hale getiren unsurları belirleyen GPTW Enstitü’nün 2023 listesinde Bursa’dan Ron Digital ve Lima Lojistik firmaları da yer aldı. Bilgi teknolojileri ve yazılım sektöründe faaliyet gösteren Ron Digital Best Small 10 – 49 kategorisinde 6’ncı sırada yer alırken, taşıma ve depolama alanlarında hizmet veren Lima Lojistik ise Best Small 50 – 99 kategorisinde 4’üncü oldu.