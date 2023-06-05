TOBB’un yeni yönetimi belli oldu

Rifat Hisarcıklıoğlu bir dönem daha Başkanlık görevine seçilirken, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, TOBB Yönetim Kurulu’nda yer aldı. Hisarcıklıoğlu, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’ndeki 79. Genel Kurul’da yapılan seçimde, 4 yıl süreyle TOBB Başkanı oldu.

BTSO Başkanı İbrahim Burkay TOBB Yönetim Kurulu Üyesi olurken, geçmiş dönem Yönetim Kurulu Üyesi olan Özer Matlı ise bu dönem listede yer almadı.

Yeni TOBB Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluştu:

Ali Kopuz (İstanbul Ticaret Borsası Başkanı)

Selçuk Öztürk (Konya Ticaret Odası Başkanı)

Salih Zeki Murzioğlu (Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı)

Tamer Kıran (İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı)

Faik Yavuz (Ankara Ticaret Borsası Başkanı)

Cengiz Günay (Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı)

Zeki Kıvanç (Adana Sanayi Odası Başkanı)

Engin Yeşil (Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı)

Hakan Ülken (Aydın Ticaret Odası Başkanı)

Şaban Aziz Karahmehmetoğlu (Rize Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı)

Mehmet Büyüksimitci (Kayseri Sanayi Odası Başkanı)

Mustafa Cihat Lokmanoğlu (Mersin Deniz Ticaret Odası Başkanı)

İbrahim Burkay (Bursa Ticaret ve Sanayi Odası)

Seyit Ardıç (Ankara Sanayi Odası Başkanı)

Şekib Avdagiç (İstanbul Ticaret Odası Başkanı)

Işınsu Kestelli (İzmir Ticaret Borsası Başkanı)

Ali Çandır (Antalya Ticaret Borsası Başkanı)

Ender Yorgancılar (Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı)

Mehmet Tuncay Yıldırım (Gaziantep Ticaret Odası Başkanı)

Saim Özakalın (Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı)

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ da TOBB’un Ticaret ve Sanayi Konseyi üyeleri arasında yer aldı.