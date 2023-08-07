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TMMOB Bursa İKK fabrika yangınlarına dikkat çekti

Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği (TMMOB) Bursa İl Koordinasyon Kurulu (İKK), İnegöl Organize Sanayi Bölgesi’nde yaşanan ve ağır maddi hasara neden olan fabrika yangını hakkında basın açıklaması yaptı.

İş Dünyası 07.08.2023, 21:07
TMMOB Bursa İKK fabrika yangınlarına dikkat çekti

Açıklamada, “Kent ge­nelinde meydana gelen ve büyük hasar ve kayıp­ların yanı sıra ciddi çevre kirliliğine sebep olan sa­nayi yangınlarının ön­lenmesi, daha fazla can ve mal kaybının yaşan­maması için önerilerimi­zin ivedi olarak hayata geçirilmesi gerekmekte­dir” dendi. TMMOB Bursa İKK Sekreteri ve Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Şirin Ro­doplu Şimşek’in oku­duğu basın açıklaması şöyle:

“Bilindiği üzere, ülke­mizde binalarda yan­gına karşı alınacak ön­lemler “Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik” ile düzenlenmiştir. Bina­larda yangına uygun ta­sarımsal özellikler ve mekanlar (kaçış merdi­venleri, yangın holleri vs.) ile kullanılması zo­runlu yapı malzemeleri, söndürme, algılama ve uyarı sistemleri, bu sis­temler için gerekli bakım ve periyodik kontroller ile denetimler Yönetme­liğin ilgili maddelerinde düzenlenmiştir.”

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