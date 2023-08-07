TMMOB Bursa İKK fabrika yangınlarına dikkat çekti
Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği (TMMOB) Bursa İl Koordinasyon Kurulu (İKK), İnegöl Organize Sanayi Bölgesi’nde yaşanan ve ağır maddi hasara neden olan fabrika yangını hakkında basın açıklaması yaptı.
Açıklamada, “Kent genelinde meydana gelen ve büyük hasar ve kayıpların yanı sıra ciddi çevre kirliliğine sebep olan sanayi yangınlarının önlenmesi, daha fazla can ve mal kaybının yaşanmaması için önerilerimizin ivedi olarak hayata geçirilmesi gerekmektedir” dendi. TMMOB Bursa İKK Sekreteri ve Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek’in okuduğu basın açıklaması şöyle:
“Bilindiği üzere, ülkemizde binalarda yangına karşı alınacak önlemler “Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik” ile düzenlenmiştir. Binalarda yangına uygun tasarımsal özellikler ve mekanlar (kaçış merdivenleri, yangın holleri vs.) ile kullanılması zorunlu yapı malzemeleri, söndürme, algılama ve uyarı sistemleri, bu sistemler için gerekli bakım ve periyodik kontroller ile denetimler Yönetmeliğin ilgili maddelerinde düzenlenmiştir.”