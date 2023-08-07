TMMOB Bursa İKK fabrika yangınlarına dikkat çekti

Açıklamada, “Kent ge­nelinde meydana gelen ve büyük hasar ve kayıp­ların yanı sıra ciddi çevre kirliliğine sebep olan sa­nayi yangınlarının ön­lenmesi, daha fazla can ve mal kaybının yaşan­maması için önerilerimi­zin ivedi olarak hayata geçirilmesi gerekmekte­dir” dendi. TMMOB Bursa İKK Sekreteri ve Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Şirin Ro­doplu Şimşek’in oku­duğu basın açıklaması şöyle:

“Bilindiği üzere, ülke­mizde binalarda yan­gına karşı alınacak ön­lemler “Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik” ile düzenlenmiştir. Bina­larda yangına uygun ta­sarımsal özellikler ve mekanlar (kaçış merdi­venleri, yangın holleri vs.) ile kullanılması zo­runlu yapı malzemeleri, söndürme, algılama ve uyarı sistemleri, bu sis­temler için gerekli bakım ve periyodik kontroller ile denetimler Yönetme­liğin ilgili maddelerinde düzenlenmiştir.”