Tekstilde yeni rota ‘daha akıllı’ ürünler

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB)’nin, Ticaret Bakanlığı desteği ile Ur-Ge Tebliği çerçevesinde yürüttüğü “Ekolojik Tekstiller Urge Projesi” kapsamında beşinci eğitim programı gerçekleştirildi. İki gün boyunca çevrimiçi olarak gerçekleştirilen Teknik Tekstiller eğitiminde Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM) Eğitmeni Mazyar Ahrarı, Ekolojik Tekstiller Ur-Ge Projesi’nin paydaşlarına Teknik Tekstiller pazarının geleceğinin parlak olduğunu anlattı.

FONKSİYONLAR ÇOĞALIYOR

Gelecekte teknik tekstillerin öneminin daha da artacağına dikkati çeken Eğitimci Mazyar Ahrarı, “Tekstil elyaf malzemelerini diğer polimer malzemelerle karıştırarak oluşturulan malzemelerin öneminin büyük ölçüde artması bekleniyor. Yakın bir gelecekte giyenlere, kullananlara örtme ve süslemenin yanında başta sağlık, güvenlik ve enformasyon alanları olmak üzere başka hizmetler de sunabilen çok fonksiyonlu, akıllı teknik tekstil ürünlerinin üretimi ve kullanımı artacak. Avrupa’nın en büyük tekstil ve üretim kapasitesine sahip olan ülkeyiz. Bu yüzden dünyada en büyük arz fazlalığının yaşandığı ve yaşanacağı sıradan, ucuz tekstil ürünlerinin yerine uzun vadede cazip pazar konumunda bulunan teknik tekstil ürünlerine yatırım yapılması gerekiyor. Bunu gerçekleştirmek adına da bu ürünleri araştırıp geliştirmeye başlamamız lazım” dedi.

ÇİFTÇİLER DE TALEP EDİYOR

Katılımcılarla Research&Markets adlı kuruluşun teknik tekstille ilgili raporunu da paylaşan Ahrarı, “Rapora göre küresel teknik tekstiller pazarının 2020-2027 yılları arasında yıllık yüzde 4,5 büyüme ile 250,6 milyar Dolara ulaşması bekleniyor. Salgın nedeniyle insan sağlığını koruyucu teknik tekstil ürünlerine talep, son dönemde artış gösterdi. Bununla birlikte küresel eğilimlerde başka trendler de söz konusu. Örneğin artan kuraklık ile birlikte çiftçiler, tarımsal üretkenliği artıracak teknik tekstiller talep ediyor. Ulaşım araçlarına dönük ürünler de yoğun şekilde talep ediliyor. Farklı uygulamalar için yüksek performanslı ve enerji açısından verimli kumaşlara yönelik talepte de artış gözlemleniyor. 3 boyutlu örme, ağ dokuma ve termoform teknolojilerinin yeni nesil üretim yöntemi olarak teknik tekstillerde daha fazla pay alacağını da net olarak söyleyebiliriz” diye konuştu.