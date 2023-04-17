Sanayiciler iftarda buluştu
Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) ile Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) tarafından DOSAB Restoran’da düzenlenen geleneksel iftar programı, sanayici ve iş insanlarını bir araya getirdi. Bölgeye değer katacak çalışmalar ve iş dünyasının gündemindeki konular hakkında görüş alışverişinde bulunulan organizasyonda konuşan DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, iş dünyasında kadınlara daha fazla yetki verilmesi gerektiğini dile getirdi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen iftar organizasyonunda konuşan DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, “DOSAB ile birlikte başarılı çalışmalara imza attık ve atmaya da devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de artan enerjimiz ve çalışma azmimizle ses getirecek çalışmaları üyelerimizin hizmetine sunacağız. Ancak güçlü üretim ve kalkınmanın kilidini açacak olan kadınlarımızın iş dünyasında yer alması için eşlerinize, kızlarınıza daha fazla yetki verin” dedi.