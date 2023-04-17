Sanayiciler iftarda buluştu

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) ile De­mirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) tarafından DOSAB Restoran’da düzenle­nen geleneksel iftar programı, sanayici ve iş insanlarını bir araya getirdi. Bölgeye değer ka­tacak çalışmalar ve iş dünyası­nın gündemindeki konular hakkında görüş alışverişinde bulunu­lan organizasyonda konuşan DOSAB­SİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, iş dünyasında kadınlara daha fazla yetki verilmesi gerektiğini dile ge­tirdi. Yoğun katılımla gerçek­leştirilen iftar organizasyo­nunda konuşan DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilü­fer Çevikel, “DOSAB ile birlikte başarılı çalışmalara imza attık ve atmaya da devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de artan enerjimiz ve çalışma az­mimizle ses getirecek çalışma­ları üyelerimizin hizmetine sunacağız. Ancak güçlü üretim ve kal­kınmanın kilidini açacak olan kadınları­mızın iş dünyasında yer alması için eşlerinize, kızlarınıza daha fazla yetki verin” dedi.