Sağman: Ekonomide rasyonel adımlar atılmalı

Sağman, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) açıkladığı faiz artırımının enflasyonla mücade­lede olumlu bir adım olduğunu belirtti.

Önümüzdeki süreçte tüm dünyada resesyon beklendi­ğine dikkat çeken Ekonomist Murat Sağman, Avrupa’nın krizleri ABD kadar çabuk bertaraf edemediğini belirtti. Sağman Euro Bölgesi’nde yaşanan sıkıntının Türkiye’nin ihracatını ve ekonomisini de yakından ilgilendirdiğini sözlerine ekledi.

Konuşmasında ekonomi yönetimde yaşanan değişime de değinen Murat Sağman, “Ekonomiye rasyonel gözle bakıp, rasyonaliteye göre adımlar atılması, ekonomik zorluklara karşı atılacak en önemli adım olacaktır” dedi.