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Sağman: Ekonomide rasyonel adımlar atılmalı
BALKANTÜRKSİAD, Ekonomi Buluşmaları’nı sürdürüyor. BALKANTÜRKSİAD yöneticileri, üyeleri ve ARSİYAD Başkanı Erdinç Acar ile yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile BALKANTÜRKSİAD Evi’ne gerçekleştirilen programın konuşmacı konuğu Ekonomist Murat Sağman oldu.
İş Dünyası 03.07.2023, 15:58
Sağman, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) açıkladığı faiz artırımının enflasyonla mücadelede olumlu bir adım olduğunu belirtti.
Önümüzdeki süreçte tüm dünyada resesyon beklendiğine dikkat çeken Ekonomist Murat Sağman, Avrupa’nın krizleri ABD kadar çabuk bertaraf edemediğini belirtti. Sağman Euro Bölgesi’nde yaşanan sıkıntının Türkiye’nin ihracatını ve ekonomisini de yakından ilgilendirdiğini sözlerine ekledi.
Konuşmasında ekonomi yönetimde yaşanan değişime de değinen Murat Sağman, “Ekonomiye rasyonel gözle bakıp, rasyonaliteye göre adımlar atılması, ekonomik zorluklara karşı atılacak en önemli adım olacaktır” dedi.
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