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Ortak akıl vurgusu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Nisan Ayı Meclis Toplantısı’nda iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Varank, Bursa’nın bulunduğu konumdan çok daha ileri gitme potansiyeline sahip bir kent olduğunu söyledi.

İş Dünyası 01.05.2023, 23:11
Ortak akıl vurgusu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Oda Hizmet Binası’nda düzenlenen BTSO Ni­san Ayı Meclis Toplantısı’nda meclis ve komite üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıya Bursa Va­lisi Yakup Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da katıldı.

“Bursa’yı farklı bir noktaya getireceğiz”

Toplantıda konuşan Sanayi ve Tekno­loji Bakanı Mustafa Varank, Bursa’nın bulunduğu konumdan çok daha ileri gitme potansiyeline sahip bir kent oldu­ğunu belirterek, “Otomotiv, tekstil, ma­kine, gıda üretimi ve ihracatın Türki­ye’nin lokomotifi bir şehiriz. Bakanlık olarak Bursa’yı güçlü bir şekilde destekledik ve des­teklemeye devam edeceğiz. Togg’un ardından batarya yatırımıyla birlikte Bursa’yı çok daha farklı bir noktaya getireceğiz” dedi.

Bursa’nın sanayisi ve lojistiğiyle ilgili yatı­rımlarla ilgili eksikliklerin farkında olduklarını kaydeden Bakan Varank, “Çevre planlaması, yollar, ilave alan ihtiyacı, iş gücü te­minindeki sıkıntılar, tren, li­man ve otoyol bağlantıları, bunların hepsinin biz farkın­dayız. Bunların hepsini de or­tak akılla el ele vererek, sami­miyetle beraber çözeceğiz” diye konuştu.

Çözüm mekânsal planlamada

BTSO Başkanı İbrahim Burkay ise Bursa’nın orta ihracat tuzağından kurtulmasının yolu­nun mekânsal planlamadan geçtiğini vurgu­ladı. Burkay, “Organize Sanayi Bölgeleri, Orga­nize Ticaret Bölgeleri, lojistik merkezleri ve serbest ticaret bölgeleriyle daha ya­şanılabilir bir şehir, rekabetçi kimli­ğini geliştiren ve fırsatlara odaklanan firmalarımızla çok daha güçlü bir Bursa hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.

KOBİ OSB projesi ile birlikte işlet­melerin planlı, modern ve güvenli alanlara taşınacağını belirten Bur­kay, “Bu firmalarımızın taşınmasıyla şehir içinde kentsel dönüşümün sağlıklı işle­mesine imkan oluşturacak en az 15 milyon metrekarelik alan ortaya çıkacak.

Gerek konutlarımız gerekse de imalat sana­yimizin ve ticaret alanlarımızın nitelikli dönü­şümü için bu alanları da değerlendirme fırsa­tına kavuşacağız” dedi.

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