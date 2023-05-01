Ortak akıl vurgusu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Oda Hizmet Binası’nda düzenlenen BTSO Ni­san Ayı Meclis Toplantısı’nda meclis ve komite üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıya Bursa Va­lisi Yakup Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da katıldı.

“Bursa’yı farklı bir noktaya getireceğiz”

Toplantıda konuşan Sanayi ve Tekno­loji Bakanı Mustafa Varank, Bursa’nın bulunduğu konumdan çok daha ileri gitme potansiyeline sahip bir kent oldu­ğunu belirterek, “Otomotiv, tekstil, ma­kine, gıda üretimi ve ihracatın Türki­ye’nin lokomotifi bir şehiriz. Bakanlık olarak Bursa’yı güçlü bir şekilde destekledik ve des­teklemeye devam edeceğiz. Togg’un ardından batarya yatırımıyla birlikte Bursa’yı çok daha farklı bir noktaya getireceğiz” dedi.

Bursa’nın sanayisi ve lojistiğiyle ilgili yatı­rımlarla ilgili eksikliklerin farkında olduklarını kaydeden Bakan Varank, “Çevre planlaması, yollar, ilave alan ihtiyacı, iş gücü te­minindeki sıkıntılar, tren, li­man ve otoyol bağlantıları, bunların hepsinin biz farkın­dayız. Bunların hepsini de or­tak akılla el ele vererek, sami­miyetle beraber çözeceğiz” diye konuştu.

Çözüm mekânsal planlamada

BTSO Başkanı İbrahim Burkay ise Bursa’nın orta ihracat tuzağından kurtulmasının yolu­nun mekânsal planlamadan geçtiğini vurgu­ladı. Burkay, “Organize Sanayi Bölgeleri, Orga­nize Ticaret Bölgeleri, lojistik merkezleri ve serbest ticaret bölgeleriyle daha ya­şanılabilir bir şehir, rekabetçi kimli­ğini geliştiren ve fırsatlara odaklanan firmalarımızla çok daha güçlü bir Bursa hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.

KOBİ OSB projesi ile birlikte işlet­melerin planlı, modern ve güvenli alanlara taşınacağını belirten Bur­kay, “Bu firmalarımızın taşınmasıyla şehir içinde kentsel dönüşümün sağlıklı işle­mesine imkan oluşturacak en az 15 milyon metrekarelik alan ortaya çıkacak.

Gerek konutlarımız gerekse de imalat sana­yimizin ve ticaret alanlarımızın nitelikli dönü­şümü için bu alanları da değerlendirme fırsa­tına kavuşacağız” dedi.