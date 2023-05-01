Ortak akıl vurgusu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Nisan Ayı Meclis Toplantısı’nda iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Varank, Bursa’nın bulunduğu konumdan çok daha ileri gitme potansiyeline sahip bir kent olduğunu söyledi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Oda Hizmet Binası’nda düzenlenen BTSO Nisan Ayı Meclis Toplantısı’nda meclis ve komite üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıya Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da katıldı.
“Bursa’yı farklı bir noktaya getireceğiz”
Toplantıda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa’nın bulunduğu konumdan çok daha ileri gitme potansiyeline sahip bir kent olduğunu belirterek, “Otomotiv, tekstil, makine, gıda üretimi ve ihracatın Türkiye’nin lokomotifi bir şehiriz. Bakanlık olarak Bursa’yı güçlü bir şekilde destekledik ve desteklemeye devam edeceğiz. Togg’un ardından batarya yatırımıyla birlikte Bursa’yı çok daha farklı bir noktaya getireceğiz” dedi.
Bursa’nın sanayisi ve lojistiğiyle ilgili yatırımlarla ilgili eksikliklerin farkında olduklarını kaydeden Bakan Varank, “Çevre planlaması, yollar, ilave alan ihtiyacı, iş gücü teminindeki sıkıntılar, tren, liman ve otoyol bağlantıları, bunların hepsinin biz farkındayız. Bunların hepsini de ortak akılla el ele vererek, samimiyetle beraber çözeceğiz” diye konuştu.
Çözüm mekânsal planlamada
BTSO Başkanı İbrahim Burkay ise Bursa’nın orta ihracat tuzağından kurtulmasının yolunun mekânsal planlamadan geçtiğini vurguladı. Burkay, “Organize Sanayi Bölgeleri, Organize Ticaret Bölgeleri, lojistik merkezleri ve serbest ticaret bölgeleriyle daha yaşanılabilir bir şehir, rekabetçi kimliğini geliştiren ve fırsatlara odaklanan firmalarımızla çok daha güçlü bir Bursa hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.
KOBİ OSB projesi ile birlikte işletmelerin planlı, modern ve güvenli alanlara taşınacağını belirten Burkay, “Bu firmalarımızın taşınmasıyla şehir içinde kentsel dönüşümün sağlıklı işlemesine imkan oluşturacak en az 15 milyon metrekarelik alan ortaya çıkacak.
Gerek konutlarımız gerekse de imalat sanayimizin ve ticaret alanlarımızın nitelikli dönüşümü için bu alanları da değerlendirme fırsatına kavuşacağız” dedi.