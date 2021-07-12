Öğrenciler, “Yaz Kampı”nda otomotiv endüstrisine ilk adımı attı

14 Temmuz tarihine kadar sürecek olan Otomotiv Yaz Kampı’nın açılışı, OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik ve MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol'un katılımıyla online düzenlenen programla yapıldı.

Açılışta konuşan OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Ülkemizin geleceği yaşanan dijital ve teknolojik dönüşümün bir parçası olmaktan geçiyor. OİB olarak otomotivde genç girişimcilerin ufkunu açmaya ve onlara destek olmaya devam ediyoruz. Otomotiv Yaz Kampı bu anlamda çok önemli. Gençlerin hayallerinde otomotive dair ne varsa bu kampta çok değerli, her biri küresel birer oyuncu konumunda olan ana sanayi temsilcilerimizin anlatımlarında yer bulacak” dedi.

Çelik: “Türk otomotivi gelecekteki başarısı için dönüşüme cevap vermeli”

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, son 15 yılın ihracat şampiyonu olan Türk otomotiv endüstrisinin ülke ihracatının yaklaşık beşte birini tek başına gerçekleştirdiğini ve dünyanın ve Avrupa’nın en önemli otomotiv üretim merkezlerinden biri olduğunu söyledi. Net ihracat gelirinden istihdama kadar ekonomiye en güçlü katkıyı yapan sektörlerden olan otomotivin bu başarıyı sürdürmesi için dünyada yaşanan büyük dönüşüme cevap vermesi gerektiğine dikkat çeken Çelik, “Otomotiv endüstrisi farklı bir endüstriye dönüşüyor. Bu dönüşüm de içerisinde birçok fırsat barındırıyor. OİB olarak çalışmalarımıza bu doğrultuda yön veriyor, endüstrinin güncel ihtiyaçları doğrultusunda projelere destek oluyoruz. Otomotivin en önemli ihtiyaçları arasında yer alan nitelikli işgücü sorununu aşmak amacıyla 2010 yılında kurduğumuz OİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, eğitim-öğretimde 10 yılı geride bıraktı. Bugün, kaliteli eğitimi ve fiziki şartlarıyla OİB MTAL’in, kısa zamanda tercih edilen bir okul konumuna gelmesini büyük memnuniyetle karşılıyoruz. OİB hayata geçirmiş olduğu OİB MTAL projesi ile TBMM tarafından “TBMM Üstün Hizmet Ödülü' ile ödüllendirildi. Okulumuz Yeşil Bina Sertifikası alan ilk kamu ve öğretim kurumu oldu. Son olarak da okulumuzda açılan Elektrikli Araçlar Dalı, OİB MTAL’in otomotiv endüstrisinin yeni dönemdeki ihtiyaçlarına cevap vereceğini göstermesi açısından gurur verici oldu” dedi.

Aynı amaçla 2021 yılından bu yana düzenledikleri Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması’nın da bu yıl 18 Ekim’de “Hareketlilik Ekosisteminde Çözümler” teması ile düzenleneceğini belirten Çelik, “Toplam para ödülü 500 bin TL olan yarışmaya başvurular 3 Eylül’e kadar sürecek” dedi.

Yenigün:’’41 binin üzerinde gencimiz kayıt oldu’’

OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün de şunları söyledi: ‘’Bugün birlikte, otomotiv dünyasına 14 günlük bir kamp yolculuğuna başlıyoruz. İnsan Kaynakları Komitemize bağlı Eğitim Çalışma Grubu tarafından geliştiren bu projeyi yönetim kurulumuzda dinlediğimizde çok heyecanlandık ve hemen hayata geçirmeye karar verdik. Bu kampta, Otomotiv Sanayii Derneği çatısı altında yer alan ülkemizin öncü sanayi kuruluşlarının uzman kadrolarından otomotiv dünyasının en güncel konularını dinleme şansınız olacak. Bu sene ilkini gerçekleştireceğimiz Otomotiv Yaz Kampı’na üniversite ve liselerimizden 41 binin üzerinde gencimiz kayıt oldu. Organizasyona ilginin yüksek olması bizleri son derece mutlu etti. Amacımız Otomotiv Yaz Kampını gelenekselleştirerek her sene gerçekleştirmek, daha çok gence ulaşmak. Otomotiv sanayii dünya genelinde çok önemli, lokomotif bir sektör. Tedarikçilerden bayilerine lojistikten eğitim sektörüne kadar tüm sektörleri hareketlendiren bir sektör. Türkiye’nin en fazla ihracat yapan sektörü. Gerçekten gurur duymamız gereken bir sektördeyiz, otomobil üretiminde Avrupa’da altıncı, ticari araç üretiminde ikinci sırada yer alıyoruz. Üyelerimizden bir tanesi Avrupa’daki en büyük ticari araç fabrikasına sahip” dedi.

Otomotiv sanayinin konumu ve öneminden bahseden Yenigün, ”Gerçekten iyi korumamız ve geliştirmemiz gereken sanayimizin geleceği de siz gençlere bağlı. Siz öğrenci arkadaşlarımız mezun olduğunda ufkunuzu genişletip, resme doğru açıdan bakmanızı sağlayabiliyorsak görevimizi yerine getirmişiz demektir. Gelecekte daha iyi pozisyonda olmasını umduğumuz /inandığımız Türkiye’de çok daha iyi projeler devreye alacak, çok daha büyük başarılara imza atacaksınız. Bizim çabamız bu organizasyonla sizlere destek olmak. Tüm bu gördüğünüz başarılar yenilikçi yaklaşımlar insan gücü ile oluyor, sanayimiz niteliği yüksek ve işini severek yapan çalışma arkadaşlarımız ile bugünlere gelmiştir. Ar-Ge merkezlerinde çalışan arkadaşlarımız dünyada ödüller alan projeler geliştiriyor.” dedi. Yenigün, sözlerini organizasyon gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek tamamladı.

Akkol: “İlk olarak mutlu olun, ikinci olarak kendinizi ayrıştırın, son olarak da çok çalışın”

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, “Yaz kampı, öğrencilere çok özel bir program sunuyor. Öğrencilere tavsiyem şu; iş ve eğitim hayatı bizleri kalıplara sokuyor. Bu kalıplar bizleri bazen olumlu bazen de olumsuz etkiliyor. O nedenle herkesin aslında kendine uygun olanı yapması gerek. Çünkü bazen hayattaki başarının bir kısmı da, hiç kimseyi dinlememekten geçiyor” dedi.

Gençlere seslendiği konuşmasında çağımızın ve salgının getirdiği dijital dönüşümün öneminden bahseden Akkol, “Dünyamız son 10 yılda muazzam bir değişimin içinde. Hep birlikte yaşadığımız pandemi bu süreci daha da hızlandırdı. Sizlerin içine gireceği çalışma hayatı ile benim 20 yıl öncesinde adım attığım çalışma hayatı çok farklı. Stajlardan işe giriş mülakatlarına, ofis düzeninden çalışma ilişkilerine, müşteri beklentilerinden çalışan beklentilerine kadar son derece farklı bir yere doğru evrildik. Değişmeye de devam ediyoruz. Dijital dönüşüm; üretim biçimlerini, insan ilişkilerini, işlerimizi, çalışma hayatımızı yeniden şekillendiriyor. Robot teknolojileri, yapay zeka, makine öğrenmesi, büyük veri gibi çığır açan teknolojiler iş hayatımızın önemli bir parçası haline geldi. Üretim ve tasarım süreçleri; makineler, yazılımlar, robotlar, insanlar, algoritmalar arasındaki iş bölümü ile bambaşka bir şekil alıyor” diyerek bu değişime uyum sağlayan gençlerimizin başarılı olacağını belirtti.

Akkol ayrıca konuşmasında; “Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), 62 yıllık köklü bir kurum. Aralarında otomotiv sanayinin de yer aldığı 254 dev şirketi temsil ediyor. Sanayinin kalbi bu şirketler, ülke ihracatının yüzde 39’unu gerçekleştiriyor ve 1 milyondan fazla kişiye istihdam sağlıyor. Bunun yanında MESS, dünyanın en büyük, en gelişmiş, en kapsamlı dijital dönüşüm ve yetkinlik gelişim merkezi olan MEXT’in kurucusu. MEXT dijital dönüşüm için, sanayinin ihtiyaç duyduğu tüm hizmetleri tek çatı altında topluyor. MEXT’in altında, Dijital Fabrika, Olgunluk Değerlendirme Hizmeti, Ekosistem ve Yetkinlik Gelişim Merkezi olmak üzere dörtlü bir oluşum var. Gençlerin geleceğin dijital çağına hazır olabilmesi için, dünyanın en ileri uygulamaları MEXT’te bir araya geldi. Bugün üniversitede okuyan, kısa sürede çalışmaya başlayacak gençlerimiz, bu hizmetler, teknolojiler, eğitimler ile yeni çalışma hayatına uyum sağlayabilecekler” dedi.

Açılış programının ikinci oturumunda Korn Ferry Kıdemli Müdür Mert Özsöz de günümüzde CEO’ların yarıdan fazlasının teknoloji ve insanı birleştiren bir dünyanın peşinde koştuğuna ve çalışmaların da bu alanda yoğunlaşması gerektiğine dikkat çekti. Deloitte Türkiye Ortağı, Tüketim ve Endüstriyel Ürünler ve Otomotiv Sektör Lideri Özkan Yıldırım, multi disipliner bakış açısının sadece otomotivde değil her alanda gerektiğini belirterek “2040 yılında dünya otomotiv sektöründeki değişim net; araç satışlarının yüzde 80’i elektrikli olacak” dedi