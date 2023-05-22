Son Dakika
Oda ve borsa başkanlarından HOMETEX’e ziyaret
İş Dünyası 22.05.2023, 17:52
Bursa’daki oda ve borsa başkanları ile İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı ve meclis üyeleri HOMETEX Fuarı’nı ziyaret etti.
Başkanlar ve meclis üyeleri stant açan firmaları ziyaret ederek fuar hakkında bilgiler aldılar.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, “İTO Başkanımız Şekib Avdagic ile birlikte Bursa oda – borsa yönetim kurulu ve meclis başkanlarımızı TETSİAD işbirliğinde düzenlediğimiz HOMETEX Fuarı’nda ağırladık” dedi.
İTO Başkanı Şekib Avdagiç ise, “Bu sene daha da büyüyen, gurur verici organizasyonda emeği geçenleri tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
Yeni Sayımız