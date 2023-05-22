Oda ve borsa başkanlarından HOMETEX’e ziyaret

Bursa’daki oda ve borsa başkanları ile İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı ve meclis üyeleri HOMETEX Fuarı’nı ziyaret etti.

Başkanlar ve meclis üyeleri stant açan firmaları ziyaret ederek fuar hakkında bilgiler aldılar.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, “İTO Başkanı­mız Şekib Avdagic ile birlikte Bursa oda – borsa yönetim kurulu ve meclis baş­kanlarımızı TETSİAD işbirliğinde düzen­lediğimiz HOMETEX Fuarı’nda ağırladık” dedi.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç ise, “Bu sene daha da büyüyen, gurur verici or­ganizasyonda emeği geçenleri tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.