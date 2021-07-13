Mustafakemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi 12. Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

MKP Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonundaki genel kurulda Divan Başkanlığını Cevdet Çağal yaptı. Mali genel kurulda 2020 yılı faaliyetleri görüşüldü ve 2021 yılı çalışma programı ile bütçesi kabul edildi. OSB’nin 2021 gider ve yatırım bütçesi toplamı 96 milyon 40 bin lira oldu.

BÖLGE BÜYÜMESİNİ SÜRDÜRÜYOR

1990 yılında 60 hektar alanda kurulan ve ilk firmanın 7 yıl sonra faaliyete geçtiği MKP OSB yatırım talepleri doğrultusunda rezerv alanları devreye aldı. Bölge büyüklüğü önce 210 hektara, günümüzde ise 444 hektara ulaştı. 2011 yılında 11 faal firmanın ve 350 çalışanın olduğu bölge, bu yıl itibariyle 37 faal firma, 2000 kişi istihdam ve yüzde 59 doluluk oranına ulaştı.

MKP OSB Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kalın, bölgede büyümenin emin adımlarla olduğunu belirterek, “Bölge olarak su, yol, elektrik, doğalgaz, atık su arıtma gibi alt yapı yatırımlarımızı tamamlandıkça yer tahsis ettiğimiz yatırımcılar da arttı. Süreç içinde birçok tahsisi de iptal ettik. İlave alanımızda ise büyük ölçekli yatırım çekmek için büyük parseller oluşturduk. Nitekim 2019 yılında 456 bin metrekarelik bir alanı böyle bir yatırımcıya tahsis ettik. 148 bin metrekarelik alanda ruhsat alarak inşaat yapan firma bu yıl üretime geçiyor. Bu yatırım ile bölgemizde 1500 kişiye ilave istihdam ve yıllık 150 milyon doları bulacak bir ihracat hedefleniyor” dedi.

ELEKTRİK DAĞITIMI VE SU DEPOSU YATIRIMLARI

Başkan Levent Kalın, 2021 yılı yatırımları ile ilgili olarak şu bilgileri verdi: “Enerji kalitemizin arttırılması için bölge içi elektrik dağıtım şebekemizin etap etap yeraltına alınmasına 6 milyon liralık bir yatırımla başlıyoruz. Yeni firmaların faaliyete geçmesi ile birlikte su ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla ilave olarak 2 bin metreküp kapasiteli su deposu yapımına başlıyoruz. Bunun için de 2 milyon liralık bir yatırım gerçekleştireceğiz.” Genel kurul gündeminde olan yeraltı elektrik dağıtım hatları ve ilave su deposu oybirliği ile kabul edildi.