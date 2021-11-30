MÜSİAD Genel İdare Kurulu’na Bursa ev sahipliği yapacak

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) 104’üncü Genel İdare Kurulu (GİK) Toplantısı Bursa’da düzenlenecek.

MÜSİAD Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Alpay, Dernek Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında MÜSİAD’ın 26. Olağan Genel Kurulu’nun ardından gerçekleştirilen faaliyetler ve 104’üncü Genel İdare Kurulu Toplantısı hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Pandeminin ardından ilk toplantı Bursa’da

Pandemiden önce yılda üç defa düzenlenen GİK Toplantısı’nın salgının ardından ilk defa düzenlenen GİK Toplantısı’nın yurtiçi ve yurtdışındaki MÜSİAD üyelerinin buluşma şenliği olacağını söyleyen MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay, “Pandeminin ardından ilk defa gerçekleştirilecek bu toplantıya Bursa’nın ev sahipliği yapmasından mutluluk duyuyoruz. Ayrıca 104’üncü GİK Toplantısı, Genel Başkanımız Mahmut Asmalı’nın da katılacağı ilk büyük etkinlik olması açısından önem taşıyor” dedi.

Otomotivin geleceği konuşulacak

Bursa dışından 400’e yakın üyenin katılımıyla 3 – 4 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek GİK Toplantısı’nın programı hakkında bilgiler veren Başkan Alpay, protokol ziyaretlerinin ardından, Hilton Otel’de “Otomotiv Teknolojileri ve Yan Sanayisinde Yeşil Dönüşüm” konulu panel düzenleneceğini söyledi.

Başkan Alpay, MÜSİAD Otomotiv ve Ulaşım Araçları Sektör Kurulu Başkanı Osman Özdemir moderatörlüğünde gerçekleştirilecek panelde Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Başkanı Baran Çelik, Akademisyen Prof. Dr. Mehmet İhsan Karamangil ve Vesiile Paylaşım Ekonomisi Çözümleri Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Ayar’ın yer alacağını, TOGG İcra Kurulu Başkanı Gürcan Karakaş’ın ise video yoluyla panele katılacağını dile getirdi.

Gecenin konuğu Bakan Varank

104’üncü GİK Toplantısı’nın ilk gününde düzenlenecek gala yemeğine ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılacağı bilgisini paylaşan Başkan Alpay, geniş katılımın beklendiği gala yemeğine Bursa protokolü, iş dünyası temsilcileri ile MÜSİAD Genel Merkez ve şubelerinin geçmiş dönem başkanları ile üyelerinin katılacağını kaydetti.

Genel İdare Kurulu Toplantısı’nın ikinci gününün basına kapalı olacağını söyleyen Alpay, ikinci günde gerçekleştirilecek Başkanlar Toplantısı, Teşkilat Başkanları Toplantısı, Sektör Kurulları Toplantısı ve Karz-ı Hasen Toplantısı ile programın tamamlanacağını ifade etti.

Yeni dönem faaliyetleri hakkında bilgilendirme

MÜSİAD’ın 26. Olağan Genel Kurul toplantısının ardından yıl sonuna kadarki faaliyetleri hakkında da bilgilendirmelerde bulunan Başkan Alpay, MÜSİAD Genel Başkanlık görevine seçilen Mahmut Asmalı’nın ilk olarak yeni dönem yol haritasını belirlemek üzere şube başkanlarının katılımıyla toplantı düzenlendiğini ve bunu yurtdışındaki MÜSİAD şubelerinin başkanlarının katılımıyla Berlin’de düzenlenen toplantının izlendiğini dile getirdi.

Genel Merkez yönetiminin bakanlara yaptığı ziyaretlere şube başkanlarının da katıldığını ifade eden Alpay, kendisinin de Adalet Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ziyaretlerinde yer aldığını söyledi.

14 – 17 Kasım tarihlerinde Azerbaycan’da yapılan International Bussiness Forum’a 550 kişilik bir heyetle katılım sağlandığını ifade eden Alpay, burada Azerbaycan bakanlarının katılımıyla toplantılar gerçekleştirildiğini ve B2B toplantılar ile geleceğe yönelik iş birlikleri kurulduğunu kaydetti.