MÜSİAD Genel Başkanı Kaan’dan Başkan Taban’a Ziyaret

MÜSİAD İnegöl Şubesi’nin 20. Olağan Genel Kurulu için bugün İnegöl’e gelen MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve beraberindeki heyet, MÜSİAD İnegöl Şube Başkanı Mehmet Döngel ve yönetimi ile birlikte ilçede gün boyu bir dizi temaslarda bulundu. Bu ziyaretler kapsamında 11.00’da İnegöl Belediyesi’ne gelen MÜSİAD heyeti, Belediye Başkanı Alper Taban’ı ziyaret etti.

Karşılıklı hediye takdimlerinin gerçekleştiği ziyarette İnegöl’deki yatırımlar ve MÜSİAD ile İnegöl Belediyesi arasında yapılabilecek çalışmalar masaya yatırılırken, ziyaret sırasında açıklama yapan Başkan Alper Taban, “Bugün şehrimizde çok kıymetli misafirlerimiz var. MÜSİAD’ın kıymetli Genel Başkanı, yöneticileri, MÜSİAD İnegöl Başkanımız ve yöneticileri ziyarete geldiler. Bundan dolayı onur ve şeref duyduk. Bugün MÜSİAD İnegöl Şubesinin genel kurulu gerçekleştirilecek. Şuana kadar görev yapan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra görev alacak arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum. Sayın Genel Başkanımıza da özellikle ülke menfaatlerine yönelik olacak çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Ziyaretlerinden dolayı da çok memnun olduğumu ifade etmek istiyorum” dedi.

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ise “Bugün İnegöl’deyiz. Genel kurullar vesilesiyle ülkemizi diyar diyar geziyoruz. Geçtiğimiz hafta Kıbrıs’taydık, 2 gün önce Alanya ve Mersin’deydik. Bu vesileyle İllerimize ve ilçelerimize dokunmaya çalışıp daha çok insanla bir araya geliyoruz. MÜSİAD olarak Türkiye genelinde 89 noktadayız. Dünya genelinde 95 ülke, 225 noktada 12 binin üzerinde üyesi ve 61 binin üzerinde şirketle Türkiye’nin yerli ve milli sermayesinin öncüsü ve aynı zamanda bir sermaye platformu olarak bulunuyoruz. Bugün şirin, güzel Bursa’mızın ilçesi, aynı zamanda mobilya sektörünün kümelenmesinin olduğu, mobilya ile Bursa ve ülkemize katkı sağlayan, geliri itibariyle de ilçeler arasında en fazla gelire sahip İnegöl Belediyesi’nin değerli Başkanıyla birlikteyiz. Kendisiyle hem İnegöl’deki yatırım imkanlarını konuşacağız hem de MÜSİAD ve Belediye arasında neler yapabiliriz bunları görüşmek için kendilerini ziyaret ettik. Misafirperverlikleri için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.