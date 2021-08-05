MÜSİAD Bursa’dan afet bölgesine destek

Bir süredir orman yangınlarıyla boğuşan ülkemizin afet bölgelerine yardım seferberliği gün geçtikçe büyüyor. Bu yardım kampanyalarına bir destek de MÜSİAD Bursa Şubesi’nden geldi. MÜSİAD Bursa Şubesi, afet bölgelerinde yangınla mücadele ve etkilenen vatandaşlarımıza destek için Antalya’ya acil ve hayati öneme sahip malzemelerden oluşan yardım aracını gönderdi.

MÜSİAD Bursa Şubesi dernek merkezinden üyeler tarafından yüklenen yardım aracı, Antalya’ya uğurlandı. “Devletimiz ve milletimizle birlikte yaraları sarmaya devam edeceğiz” diyen MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Nihat Alpay, “28 Temmuz’dan beri devam eden yangınlar herkes gibi bizleri de çok üzüyor. Arkadaşlarımızla hızlıca bir organizasyon tertipleyip yangının etkilediği Antalya bölgesine acil yardım malzemelerinden oluşan bir yardım aracı göndermek istedik. Bunun devamı gelecek, ülkemiz ve milletimiz her zor şartta olduğu gibi yine el ele gönül gönüle bu günleri de atlatacaktır” dedi.