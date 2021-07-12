MİNİA BALKANTÜRK Açık Hava Müzesi’nin Açılışı Eylül’de

Nisan ayında genel kurulunu yapan BALKANTÜRKSİAD, protokol ziyaretlerine devam ediyor. Pandemi nedeniyle ziyaretlerini tam anlamıyla yapamayan BALKANTÜRKSİAD, aynı zamanda üyesi olan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile bir araya geldi. Ziyarette, Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Şakir ve Yönetim Kurulu Üyeleri yer aldı.

Ziyarette konuşan BALKANTÜRKSİAD Başkanı Fatih Şakir, Turgay Erdem’e BALKANTÜRKSİAD’ın her daim yanında olduğu için teşekkür etti. Yapımında sona gelinen ve Eylül ayında açılması planlanan MİNİA BALKANTÜRK Açık Hava Müzesi’nden de bahseden Başkan Şakir, “Çok önemli bir projeyi Bursa’ya kazandırıyoruz. Sonuna geldik sayılır. En kısa zamanda açılışını yapmayı planlıyoruz. Bu projemizde bizlere destek olduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Sivil toplum kuruluşlarının önemine değinen Başkan Erdem de, BALKANTÜRKSİAD’ın Bursa’nın değerli derneklerinden biri olduğunu ifade etti. BALKANTÜRKSİAD’ın yeni yönetimine başarılar dileyen Erdem, bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da derneği yanında olacağını sözlerine ekledi.