Küresel Fuar Acentesi’ne ‘Milli’ Vize

Üyelerinin küresel rekabet gücünü ve dış ticaret hacmini artırmak misyonuyla çalışmalarını sürdüren BTSO, önemli bir başarıya imza attı. BTSO tarafından Bursa iş dünyasının sektörlerin en önemli uluslararası fuarlarına katılımlarını sağlamak üzere hayata geçirilen Küresel Fuar Acentesi (KFA), Ticaret Bakanlığı tarafından ‘milli katılım organizasyonu’ düzenleme yetkisi aldı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, dünya pazarlarında rekabet gücü elde etmek ve dünya ihracatından daha fazla pay almak isteyen firmalar için temel koşullardan birinin uluslararası fuar organizasyonlarına katılım olduğunu söyledi. Gelişmiş ülkelerin üretimdeki başarılarını fuarlar aracılığıyla uluslararası boyuta taşıyarak zenginleştiğini vurgulayan Başkan Burkay, BTSO olarak bu anlayışla 2013 yılında hayata geçirdikleri Küresel Fuar Acentesi’nin ihracat odaklı kalkınma hedeflerinin örnek projesi haline geldiğini vurguladı.

200’DEN FAZLA FUAR ORGANİZASYONU, 7 BİNİ AŞKIN KATILIMCI

BTSO üyelerinin KFA öncülüğünde dünyaya açıldığını ve uluslararası ticaretten daha fazla pay almaya başladığını belirten Başkan Burkay, “BTSO olarak, Küresel Fuar Acentesi ile bugüne dek 7 binden fazla üyemizi dünyanın dört bir yanında düzenlenen en prestijli fuarlarla buluşturduk. 200’den fazla yurt dışı programına imza attığımız projemiz ile Bursalı firmalarımız uluslararası etkinlikler konusunda büyük bir deneyim kazandı. Projemiz sayesinde Afrika’dan Asya’ya, Avrupa’dan Amerika’ya kadar dünya üzerinde neredeyse ulaşmadık coğrafya bırakmayarak, üyelerimizin yeni ticaret köprüleri oluşturmasına imkan sağladık. Son 8 yıllık dönemde 1.300’den fazla yeni ihracatçı firma kazanmamıza öncülük eden Küresel Fuar Acentesi, ihracatın Bursamızın ekonomik büyümesine öncülük eden en önemli unsurlardan biri olmasını sağladı.” dedi.

GÜÇLÜ ORGANİZASYON BECERİSİ

Küresel Fuar Acentesi’nin Ticaret Bakanlığı tarafından aldığı yetki ile artık Milli Katılım Organizasyonları düzenleyebileceğini ifade eden Başkan Burkay, “Güçlü organizasyon becerisi, fuarcılık alanındaki deneyimi ve uzman personeliyle KFA, firmalarımızın yurt dışı fuarlara etkili ve güçlü organizasyonlar ile katılımlarını sağlamaktadır. Her geçen yıl hizmet çıtasını yukarıya taşıyan KFA, milli katılım organizasyonlarını da en başarılı şekilde gerçekleştirecektir. Bu kapsamda milli katılım düzenleyeceğimiz fuarları belirlemek üzere üyelerimize yönelik bir anket çalışması başlattık. Küresel Fuar Acentesi ile Türk firmalarını dünyanın farklı bölgelerindeki hedef pazarlarla buluşturarak, kentimizin ve ülkemizin ihracat hedeflerine ulaşabilmesine öncülük etmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

MİLLİ KATILIM ORGANİZASYONLARI HAKKINDA

Milli Katılım Organizasyonu, firmaların yurt dışında düzenlenen genel veya sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara Ticaret Bakanlığı tarafından görevlendirilen organizatör koordinatörlüğünde gerçekleştirilen toplu katılımları ifade ediyor. Milli katılımlarda yer kirası, stant konstrüksiyonu, nakliye ve ulaşım gibi firma harcamalarının yüzde 50’si Bakanlık tarafından desteklenmektedir. Hedef ülkelerde ise 20 puan ilave ile firmaların harcamaları yüzde 70 oranında destek kapsamına alınmaktadır.

Küresel Fuar Acentesi milli katılım organizasyonları kapsamında fuar giriş kartları, stant alanı tahsisi, Türkiye Tanıtım Grubu standartlarına uygun stant tasarımı, stant nakliyesi ve konstruksiyonu, sergilenecek ürünlerin nakliyesi ile sigortalama ve gümrükleme hizmetleri, fuar alanı elektrik, ısınma, internet, depolama ve temizlik hizmetleri, fuar alanı tabela ve yönlendirmeleri, fuar alanı catering hizmetleri, fuar kataloğu ve web sitesinde firmaların yer alacağı tanıtım çalışmaları, firmaların kendi materyalleri hariç olmak üzere broşür ve diğer tanıtıcı ürünler ile ilgili sektörü temsilen info stant kurulumu ve hizmetlerini üstl