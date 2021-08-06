KSİAD, Ali Güler’le yola devam ediyor

Orhan Sekirden’in Divan Başkanlığında, Rıdvan Kara ve Abdullah Nişancıoğlu’nun katip üyeliklerinde gerçekleştirilen KSİAD’ın 12’nci Olağan Genel Kurul Toplantısı’na Kayapa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Toy, KAYAPA OSB Yönetim Kurulu Üyeleri ve KSİAD üyeleri katıldı.

Kayapa Uzan Et Mangal’da yapılan genel kurulda, faaliyet raporu ile denetleme kurulu raporlarının okunup üyelerle müzakeresinin ardından yapılan oylama sonucunda mevcut başkan Ali Güler, oy birliğiyle yeniden KSİAD’ın başkanlığına seçildi.

KSİAD Başkanı Ali Güler yaptığı teşekkür konuşmasında, “İlk görev süremizin büyük bir çoğunluğu pandemiye denk gelmesine rağmen bir şeyler yapmaya çalıştık. Yeni dönemde daha etkin olacağımızı düşünüyorum. Yönetim Kurulumuz yenilendi, taze bir kanla, genç ve dinamik bir ekiple önümüzdeki süreçte Kayapa sanayicileri için daha güzel işlere imza atacağız.”

Yeni Yönetim ve Denetim Kurulu şu isimlerden oluştu;

Yönetim Kurulu Asil Üyeler: Ali Güler, Muammer Ballı, Cüneyt Canbolat, Hakan Söğünmez, Mustafa Koşum.

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler: Nazmi Kırımcı, Orhan Sekirden, Mustafa Ertuğral, Taner Yılmaz, Ali Karaca.

Denetim Kurulu Asil Üyeler: Salim Balcı, Osman Çelik, Behçet Çelik.

Denetim Kurulu Yedek Üyeler: İrfan Gülser, Hüseyin Çapraz, Orhan Korgavuş.