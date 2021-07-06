Kayapa OSB İdari Binaya Kavuşuyor…

Teknoloji tabanlı ve çevreci yeni yatırımların üssü olma yolunda hızla ilerleyen bölgedeki çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Kayapa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Toy, “Otomotiv yan sanayi ile makine sanayi başta olmak üzere değişik sektörlerde üretim yapan 160’ı aşkın fabrikada 7 bini aşkın çalışanın istihdam edildiği bir bölge durumundayız. 2002 yılında Kayapa Sanayici ve İşadamları Derneğimizin kuruluşuyla başlattığımız OSB olma sürecimizde önce ıslah çalışmalarımızı tamamladık sonra da 2019 yılı nisan ayında resmen OSB statüsüne kavuştu. O tarihten bu yana bölgemize olan talep ve yeni yatırımlar hızla artıyor” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın da mali destekleri ile Kayapa OSB’deki altyapı çalışmalarında yüzde 76 seviyesine ulaştıklarını söyleyen Başkan Toy, “Son olarak bölgemizdeki kanalizasyon ve yağmur suyu çalışmalarını tamamladık. Arıtma tesisi konusunda ise komşu bölgelerle birlikte hareket ediyoruz” diye konuştu.

İDARİ BİNA BÖLGE’NİN İHTİYACINI KARŞILAYACAK

Kayapa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Toy bölgenin idari bina çalışmalarıyla ilgili açıklama yaparken de şunları söyledi:

“Kayapa OSB’de bir hayalimizi daha gerçekleştiriyoruz. 20 yıl önce Kayapa Sanayici ve İşadamları Derneği barakasında başladığımız bir serüvene devam ediyoruz. Bölgemizdeki yatırımlar arttıkça biz de sanayicilerimize daha iyi hizmet sunabilmek, onların ihtiyaçlarını karşılayabilmek üzere yeni çalışmalar başlattık. Bunlardan bir tanesi idari binamızdır. Ayrıca yine kendi imkanlarımızla yaptırdığımız camimizin cemaati artınca ilave bölüme ihtiyaç oldu. Biz de prefabrik binamızın yerine idari bina yapmaya karar verdik.”

Kayapa OSB’nin farklı ihtiyaçlarının da olduğunu bunlardan bir tanesinin de kantar ile TIR parkı olduğunu sözlerine ekleyen Toy, “Bölgemize lojistik sağlayan yabancı araçların sokaklarda gelişigüzel park etmemeleri için TIR parkı ve şoförlerin ihtiyaçlarını giderebileceği alan tahsis ettik. Yaz sonunda TIR otoparkını, 6 ay sonra da idari binamızı bitirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Başkan Toy’un verdiği bilgiye göre Kayapa OSB idari binası, 1200 m2 alanda, 2 katlı, idari ve teknik ofislerin yanı sıra konferans salonu ve toplantı odalarının olacağı, yemekhane, arşiv ve depo gibi kısımların yer alacağı şekilde planlandı. Binanın bir kısmı da yoğun namaz vakitlerinde cami cemaatine hizmet verecek şekilde tasarlandı.