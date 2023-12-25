Kalite ödülleri sahiplerini buldu

KALBİR Başkanı Mustafa Karaman da Osmanlı tarihinde ilk kalite standartlarının 1502 yılında Bursa’da yazıldığını hatırlatarak, “Tarihimizden ve kültürümüzden aldığımız güçle Bursa’yı hep birlikte ve her alanda bir kalite şehri haline getirmek için çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Bursamızda bu deneyim ve kültürün temelleri geçmişinden bu yana var, bizler de hep birlikte eğitimden çalışma hayatımıza, üretimimize kadar bu anlayışı oturtarak, ‘Kalite Şehri Bursa’ hedefimizi tüm dünyaya duyuracağız” dedi.

Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz konuşmasında kalite konusunun maddi ve manevi anlamda ele alınması gerektiğini vurguladı.

BUÜ’de ekip olarak son derece değerli projelere imza attıklarını aktaran Kılavuz,”Bugün aldığımız ödül, bizi gururlandırmış ve mutlu etmiştir. Ödülü tüm ekip arkadaşlarım adına alıyoruz. Bizlere bu ödülü layık gören herkese de teşekkür ediyorum” diye konuştu.