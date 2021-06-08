İbrahim Orhan’a onur ödülü

Girişimci ruhuyla Bursa sanayisinin gelişiminde önemli rol oynayan duayen sanayicilerden İbrahim Orhan’ın 1972 yılında kurduğu şirket, günümüzde 3 bin 500’ü yurtdışında olmak üzere 10 bine yakın istihdamıyla 4 kıtada 14 ülkede faaliyetlerini sürdürüyor. Otomotiv alanında dünyanın önemli firmalarıyla da ortaklıkları bulunan Orhan Holding, bunun yanı sıra satış, tarım ve sigorta sektörlerindeki iştirakleriyle de emin adımlarla büyümeye devam ediyor. Bursa ve Türkiye’de otomotiv sektörünün gelişiminde büyük rol sahibi olan Orhan Holding Kurucusu ve Onursal Başkanı İbrahim Orhan, iş hayatında imza attığı başarılarının yanı sıra eğitime verdiği destekle de kamuoyundan takdir topladı. Gençlerin eğitimi için okul ve yurtlar yaptıran Orhan, Orhan Eğitim Vakfı’yla halen öğrencilere burs imkanı sağlıyor. Ekonomist Dergisi ve TEB işbirliğiyle bu yıl 13 dalda 55 ödülün sahiplerini bulduğu törende Anadolu 500 Onur Ödülü’ne layık görülen İbrahim Orhan, yaptığı konuşmada, ödüle layık görülmesinden dolayı büyük mutluluk yaşadığını ve bu ödülün kendisi için çok anlamlı olduğunu söyledi. Orhan, “Çocuklarım H. Murat Orhan ve Ayşegül Orhan ile tüm çalışanlarıma teşekkür ediyorum. Bu ödülün gerçek sahibi onlardır” dedi.

