İnşaat, hizmet ve imalat sektörlerinde toplam 9 şirketi ile, 40 yılı aşkın süredir Bursa ve Türkiye ekonomisine katkı sağlayan Orakçı Şirketler Grubu’nun kurucusu Hikmet Orakçı vefat etti.

16 yıl Anadolu’nun çeşitli illerinde matematik öğretmenliği yaptıktan sonra ticaret hayatına atılarak, 1978 yılında Hikmet Orakçı Ticaret adıyla belediyelere altyapı, çevre düzenlemesi ve hizmet binaları inşaatı konularında hizmet vermeye başlayan Orakçı, ilk limited şirketi Hoca İnşaat Ltd. Şti’yi 1995 yılında kurdu.

2000’li yıllarla beraber imalata yönelerek, Orakçı Grubun ilk endüstriyel girişimi olan Orakçı Makine’yı kurduktan sonra farklı sektörlerde büyümeye devam eden firmanın temellerini atan Hikmet Orakçı, şirket yönetimini çocuklarına devrederek, kendisi kurucu başkan olarak çalışmalarına devam etmişti. Hikmet Orakçı, hayata gözlerini yumduğunda 76 yaşındaydı.