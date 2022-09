Global Shapers Bursa Hub kuruldu

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) inisi­yatifinde tüm dünyada 500 şehirde merkezleri bulunan Global Shapers’lara (Küresel Şekillendiriciler Topluluğu) bir yenisi eklendi. İstanbul, Ankara ve İzmir’in ardından Bursa’da da açılan HUB’lar, gençlerin fikirleri ve projeleri ile daha iyi bir dünya­nın yaratılması için çalışacak. 2011 yılında WEF Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Klaus Schwab’ın kararıyla 18 – 27 yaş arasındaki gençlerin katı­lımıyla oluşan Global Shapers, kurulduğu günden bu yana 2 milyondan fazla yararlanıcıya ulaşarak 2 binden fazla projeyi hayata geçirdi.

Global Shapers Bursa HUB Kurucu Baş­kanı Ülfet Öztürk şu bilgileri verdi: “WEF’e başvurarak Bursa HUB’ın kurulmasını sağ­ladık. Kuruculuğunu yapmış olduğum merkezin tüzük gereği Temmuz 2023’e kadar başkanlığını yapacağım. Kurallar ge­reği her yıl başkanlar değişiyor. Öncelikli hedefimiz 20 üyeye ulaşmaktı, bunu da çok hızlı bir şekilde sağladık. “ WEF’in tüm Glo­bal Sahpers merkezlerinin başkanlarının katılımıyla İsviçre’nin Cenevre şehrinde WEF ofislerinde toplantılar düzenlediğini anımsatan Öztürk, “Bu yıl 2 – 4 Eylül tarih­leri arasında yapılan toplantıya ben de ka­tıldım ve bu benim için büyük tecrübe oldu” dedi. Bursa HUB’ın kısa sürede 20 üyeye ulaşmasının büyük bir başarı ola­rak görüldüğünü ve bu konuda bir pa­nelde konuşma yaptığını belirten Öztürk, “Ben ve ekibim önce şehri­miz, sonra ülkemiz ve dünya için projeler üretmek üzere çalışmaları­mıza başladık. Gençlerimizin kendi inisiyatiflerinde böyle büyük ve önemli bir organizasyonu yönetme­lerini çok önemsiyor hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum, BUMKAD olarak da Global Shaper Bursa’ya tam destek vereceğiz. Bu noktada tüm ekibe , VC Zeynep Sayan ve IO Yeşim Can ile bölgenin topluluk şampiyonu ve her zaman desteğini bize veren Sayın Büşra Ka­miloğlu’na çok teşekkür ederim. Bursa Hub’ı daha yakından tanımak için sosyal medya hesaplarımızdan bizlere ulaşabilir­siniz. Instagram ve Linkedin hesaplarımız aktif : @globalshapersbursa adresinden ulaşabilirsiniz” diye konuştu.