Gıda Mühendislerinden “Yeşil Mutabakat” adımı

Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği (TMMOB) Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi, Türk gıda sanayisinin Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyumunu sağlama konusunda önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi ev sahipliğinde, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası ile Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) işbirliğinde düzenlenecek olan etkinlik, 8 Kasım tarihinde Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) Yerleşkesi’nde gerçekleştirilecek.

Durmuş: İhracat için

hızla uyum sağlanmalı

TMMOB Gıda Mühendisleri Bursa Şubesi Başkanı Serkan Durmuş, “Bursa, gıda sanayisinde ülkemizde kilit rol oynayan illerden. Avrupa Birliği’ne yoğun olarak ihracat gerçekleştiren sektörümüzün, Avrupa Yeşil Mutabakatı gerekliliklerine hızla uyum sağlayarak, ihracatlarında bir sorun yaşamaması ve sektörde sorunsuz bir geçiş sağlanmasına yardımcı olmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenliyoruz” dedi.