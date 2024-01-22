Gelişimin şifreleri aktarıldı

BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Şakir, yönetim kurulu üyeleri ile iş insanları ve firmaların yöneticileri katıldı. BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Sayman Basri Açıkgöz’ün açılış konuşmasından sonra ilk olarak söz alan Satış Artırma Ustası Can Emir, şirketlerin satış sürecinde planlama ve uygulama sürecinde yapması gerekenleri anlattı. Cobus İş Geliştirme Şirketinin kurucusu Kemal Sakin de firmaların geleceğini belirlemesinde muhasebe bilgisinin önemine değinirken, finans ve teknolojinin bir arada kullanılmasının gerekliliğinden bahsetti.