Engin: Tekstil Mühendisliğinin İş Garantisi Var

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), Uludağ Tekstil Mühendisliği (UTM) ile üniversite adaylarının geleceğini doğru tercihlerle şekillendirebilmeleri ve tekstil mühendisliği bölümü hakkında fikir sahibi olabilmeleri adına ‘Tercihini Geleceğinden Yana Kullan’ konulu bir seminer düzenledi. UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Akın Burak Etemoğlu, Enfotek Genel Müdürü Tekstil Yüksek Mühendisi Tuğrul Tamtürk ve Bursa Uludağ Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Burslu Hazırlık Sınıfı Öğrencisi Yiğit Atalay seminerin konuşmacıları oldu.

BÖLÜMDE DOLULUK ORANI YÜZDE 92

UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, tekstil sektöründe istihdam açığı olduğunu ve öğrencilerin bu bölümü tercih etmesi için çalışmalar yaptıklarını kaydederek “Sektörümüzün en büyük sorunlarından biri, kalifiye eleman eksikliği. Ar-Gr merkezlerimizin sayısı günden güne artıyor ve buralarda birlikte çalışacağımız arkadaşlar arıyoruz. Bursa, tekstilin merkezi. Başta Bursa olmak üzere Türkiye’nin hemen hemen her bölgesinde firmalarda tekstil mühendisi açığı var. Biz UTİB olarak diğer bölgelerdeki birliklerle bir araya gelerek Ticaret Bakanlığı öncülüğünde, sektördeki diğer paydaşlarımızın da desteği ile bu açığı kapamak açığıyla 2 yıldır bu bölümü seçen öğrencilere bir burs kampanyası başlattık. Aldığımız sonuçlar oldukça memnuniyet verici. İlk yıl Türkiye genelinde kontenjan doluluk oranı yüzde 42’den 92 seviyesine yükseldi. Bursa Uludağ Üniversitesi’ndeki bölümümüz, yüzde 100 doluluk oranına sahip ve bu arkadaşlarımız mezun olduktan sonra rahatlıkla iş bulabiliyor. Tekstil mühendisliği, mezun olunduktan sonra en çabuk iş bulunan bölümlerden biri. Biz de bu öğrencilerin sektörde istihdam edilmelerini istiyoruz. Bursun yanında staj ve iş imkânı tanıdığımızı da duyurduk. Tüm bu adımlar, bölümün cazibesini artırarak sektörün geleceğini şekillendirmemizi sağlıyor” diye konuştu.

‘STAJ İMKÂNLARI, HAYATİ ÖNEMDE’

Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Akın Burak Etemoğlu da staj konusunun hayati önem taşıdığının altını çizerek “Teknik mesleki faaliyetlerimizde stajlar önemli ölçüde katkı oluyor. Öğrencilerimizin 4’üncü sınıf boyunca haftanın 2 gününü işletmede geçirdikleri bir planlama yaptık. Aktif çalışmanın olduğu bir yıllık süre zarfında kendilerini kanıtlamak için büyük fırsat yakalanmış oluyorlar. Öğrencilerimiz, iş dünyasının dikkatini çekme imkânı bulurken profesyonel çalışma hayatına da yakın olabiliyor UTİB’in ve diğer bölgelerdeki birliklerin verdiği destek, bölümümüze pozitif anlamda büyük katkı sağladı. Emek veren herkese teşekkür ediyorum. Tekstil mühendisliği, önemi azalmayacak mesleklerden biri. Bu mesleği gündemine alan her öğrenci, sektöre bakmalı. Pandemi şartlarında bile sektörün ileri gelen firmaları, Ar-Ge merkezlerine yatırım yapıyor” dedi. Tercih sürecinde olan öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleşen buluşmada Enfotek Genel Müdürü Tekstil Yüksek Mühendisi Tuğrul Tamtürk, sektörle ilgili bilgiler paylaşırken Bursa Uludağ Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Burslu Hazırlık Sınıfı Öğrencisi Yiğit Atalay da izlenimlerini anlattı.