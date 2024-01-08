DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel: OVP üç yıllık hedeflerimizi netleştirdi

DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, 2023’te devreye alınan makroekonomik adımları hatırlatarak, “Ülkemiz, küresel ticarette yaşanan resesyon endişeleri nedeniyle frene bassa da yeni trendlerin rüzgârı iş dünyamıza ve ekonomimize pozitif yansıyacak” dedi. Başkan Nilüfer Çevikel, gelişmiş ekonomiler dahil birçok ülkede negatif yönlü ekonomik konjonktür ve emtia fiyatlarındaki yükselişe paralel olarak önemli bir talep daralması ve küresel ticarette de duraksama yaşandığını aktardı.

Son dönemde ekonomimizi güçlendirmek ve sürdürülebilir bir büyüme sağlamak adına atılan adımların önemine vurgu yapan Başkan Çevikel, “ Orta Vadeli Program’ın devreye alınması, gelecek üç yıl boyunca ekonomik hedeflerimizi netleştirme ve bu doğrultuda stratejik adımlar atmamıza da büyük katkı sağlamıştır. Yapısal reformların hayata geçmesini beklediğimiz 2024-2026 dönemi, ülkemizin ekonomik geleceği ve iş dünyamız için hayati öneme sahiptir. İç ve dış ekonomik dinamiklere uygun politikalarla güçlü bir büyüme tüm iş dünyamızın ortak hedefi olacaktır” dedi.

‘İhracat Odaklı Büyüme İçin Hedefimiz: Yeşil Dönüşüm’

DOSAB sanayicileri olarak, ülkemizin ihracat odaklı büyüme hedefleri için gayret göstermeye devam edeceklerini dile getiren Başkan Nilüfer Çevikel, dünya ticaretinin gündeminde yer alan yeşil dönüşüm konusuna öncelik vereceklerinin de altını çizdi. Başkan Çevikel, “Ülkemiz, yeşil dönüşüm için hızlı adımlar atsa da öncelikli ticaret partnerlerimizin AB olması nedeniyle karbon yoğunluğunu azaltmamız gerekmektedir” dedi.