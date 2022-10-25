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Cumhuriyet Ödülü’nü kazananlar belli oldu

Bursa Mühendis ve Mimar İş İnsanları Derneği (BUMİAD) tarafından 2017 yılından bu yana dağıtılan Cumhuriyet Ödülleri’nin kazananları açıklandı.

İş Dünyası 25.10.2022, 00:07
Cumhuriyet Ödülü’nü kazananlar belli oldu

Cumhuriyet’in 99’uncu yılı vesilesiyle düzenlenecek olan BUMİAD Cumhuriyet Balosu ve 2022 yılı Cumhuriyet Ödülleri Tö­reni’nin lansman toplantısı BUMİAD Der­nek Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıda BUMİAD Başkanı Şaban Bozdemir 2022 yılı Cumhuriyet Ödülleri’nin kaza­nanlarını açıkladı. Buna göre bu yıl Prof. Dr.Yılmaz Büyüker­şen, Yazar Dr. Serra Menekay ödüle layık görüldü. Bozdemir, BUMİAD Eğitime Katkı Ödülü’nü ise bu yıl Bursa Erkek Lisesi Me­zunları Derneği’nin (BELDER) alacağını du­yurdu. Podyum Davet’te 27 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek olan BUMİAD Balo­su’nda, Cumhuriyet Ödülleri de sahiplerini bulacak.

#Cumhuriyet Ödülü #BUMİAD
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