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Cumhuriyet Ödülü’nü kazananlar belli oldu
Bursa Mühendis ve Mimar İş İnsanları Derneği (BUMİAD) tarafından 2017 yılından bu yana dağıtılan Cumhuriyet Ödülleri’nin kazananları açıklandı.
İş Dünyası 25.10.2022, 00:07
Cumhuriyet’in 99’uncu yılı vesilesiyle düzenlenecek olan BUMİAD Cumhuriyet Balosu ve 2022 yılı Cumhuriyet Ödülleri Töreni’nin lansman toplantısı BUMİAD Dernek Merkezi’nde gerçekleştirildi. Toplantıda BUMİAD Başkanı Şaban Bozdemir 2022 yılı Cumhuriyet Ödülleri’nin kazananlarını açıkladı. Buna göre bu yıl Prof. Dr.Yılmaz Büyükerşen, Yazar Dr. Serra Menekay ödüle layık görüldü. Bozdemir, BUMİAD Eğitime Katkı Ödülü’nü ise bu yıl Bursa Erkek Lisesi Mezunları Derneği’nin (BELDER) alacağını duyurdu. Podyum Davet’te 27 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek olan BUMİAD Balosu’nda, Cumhuriyet Ödülleri de sahiplerini bulacak.
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