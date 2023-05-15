BUÜ 4 yılda 323 işbirliğine imza attı
Görev süresi içinde üniversitenin kapılarını tüm kesimlere açtıklarını vurgulayan Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, 4 yıl içerisinde toplumun farklı katmanlarıyla 323 işbirliği protokolü imzaladıklarını söyledi.
BUÜ’de yeni projelerin hayata geçirilmesi adına sürdürülen Üniversite-Toplum işbirliği çalışmaları meyvelerini vermeye devam ediyor. Yerel yönetimler, iş dünyası temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları dahil olmak üzere birçok kurum ve kuruluşla imzalanan protokoller sayesinde yüzlerce proje uygulaması başlatıldı.
BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üniversitelerin toplumun sorunlarına duyarlı olması gereken ve bu sorunların çözümü için üzerine düşen vazifeleri yerine getiren eğitim kurumları olduğunu belirtti. BUÜ’nün son 4 yıl içerisinde üniversite-toplum işbirliği genelinde yüzlerce protokolü hayata geçirdiğini açıklayan Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “4 yılda toplam 323 protokol imzaladık. Bu protokollerin tamamının uygulamaya geçirilmesi noktasında takipçisi olduk” diye konuştu.
Rektör Kılavuz; “İş dünyası temsilcileriyle ve özellikle de sanayicilerimizle iyi olan ilişkilerimizin seviyesini daha da yukarılara taşımak istiyoruz” açıklamasında bulundu.