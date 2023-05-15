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BUÜ 4 yılda 323 işbirliğine imza attı

Görev süresi içinde üniversitenin kapılarını tüm kesimlere açtıklarını vurgulayan Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, 4 yıl içerisinde toplumun farklı katmanlarıyla 323 işbirliği protokolü imzaladıklarını söyledi.

İş Dünyası 15.05.2023, 21:30
BUÜ 4 yılda 323 işbirliğine imza attı

BUÜ’de yeni projelerin hayata geçirilmesi adına sürdürülen Üniversite-Toplum işbirliği çalışma­ları meyvelerini vermeye devam edi­yor. Yerel yönetimler, iş dünyası tem­silcileri ve sivil toplum kuruluşları dahil olmak üzere birçok kurum ve kuruluşla imzalanan protokoller sa­yesinde yüzlerce proje uygulaması başlatıldı.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üniversitelerin toplumun sorunlarına duyarlı olması gereken ve bu sorunların çözümü için üzerine düşen vazifeleri yerine getiren eğitim kurumları olduğunu belirtti. BUÜ’nün son 4 yıl içerisinde üniversite-toplum işbirliği genelinde yüzlerce protokolü hayata geçirdiğini açıklayan Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; “4 yılda toplam 323 protokol imzaladık. Bu protokollerin tama­mının uygulamaya geçirilmesi noktasında ta­kipçisi olduk” diye konuştu.

Rektör Kılavuz; “İş dünyası temsilcileriyle ve özellikle de sanayicilerimizle iyi olan ilişkileri­mizin seviyesini daha da yukarılara taşımak is­tiyoruz” açıklamasında bulundu.

#BUÜ
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