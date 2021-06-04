BUSİAD: “Ya dönüşeceğiz ya oyundan düşeceğiz”

Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın Bursa sanayisine etkilerini en aza indirmek ve gerekli dönüşümü kolaylaştıracak bir fonksiyon üstlenmek amacıyla, BUSİAD bünyesinde kurulan, Avrupa Yeşil Paktı Görev Gücü’nün tanıtımı nedeniyle BUSİAD Evi’nde basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısında konuşan BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Türkay, günümüzün en önemli sorununun küresel ısınma ve onun görünen yansıması iklim değişikliği olduğunu belirterek, “AB 2019’da Avrupa Yeşil Mutabakatı’nı açıklayarak bu işe dur diyecek bir mekanizmayı da devreye sokmuş oldu” diye konuştu. Türkay, şunları kaydetti:

“Şunu çok iyi anlamak ve işselleştirmek zorundayız, bu salt bir çevre meselesi değil, yeni bir uluslararası ticaret ve iş stratejisidir. Bazı yerlerde bu mutabakatın AB’nin yeni gümrük engeli olarak gören anlayışlar var. Bunu bir engel değil, kendimiz ve dünyamız için bir fırsat olarak görmeliyiz. AB, 2050 yılında kıtada karbon nötr durumuna ulaşmak için de, Sınırda Karbon Düzenlemesi (SKD) uygulamasını başlatıyor. SKD ile AB’nin paydaşları da belirlenen karbon sınırlarına uymak zorunda kalacak, aksi halde bedelini ödeyecek.”

Yeşil Mutabakatın Türkiye’yi de etkileyeceğini kaydeden Türkay, “Bilindiği gibi ihracatımızın yarıya yakınını AB’ye yapıyoruz. Sanırım bu cümle bile durumun ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor. Pazarımızı kaybetmek istemiyorsak, karbon salımını düşürmek zorundayız” dedi.Türkay, şöyle devam etti:

“Bunun için paradigmamızı değiştirmemiz gerekli. Enerjide ve ulaşımda fosil yakıtları, önce düşüncemizden, ardından da uygulamadan çıkarmak zorundayız. Yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlarla ulaşımı artık hayatımızın vazgeçilmezi kılmalıyız. Ardından üretimde ve tüketimde doğrusal değil, döngüselliği içselleştirmeliyiz. Dayanıklılık, geri dönüşüm, yeniden kullanım, tamir ve atıkların azaltılması, döngüsel ekonominin parçaları. Sürdürülebilir ürünlerin bir istisna değil, norm haline gelmesi gerekir. Atık kavramını sıfıra indirmeliyiz.”

BUSİAD’ın logosunun sürdürülebilililiğin sembolü olduğunu ifade eden Türkay, “Dut yaprağı, ipek böceği kozası ve çark. 43 yıldır bunun frkındayız. Biri yoksa diğeri de yok. İhracatta, mesleki ve teknik eğitimde, Bursa’nın tanıtımında, savunma sanayinde üstlendiğimiz öncü rolleri bir süredir dijital dönüşüm ve endüstri 4.0’da da yürütüyorduk. Şimdi buna yeşil ekonomiyi de eklemiş olduk. Dijital dönüşüm ve yeşil ekonominin aslında birlikte yürüdüğünü de düşünüyoruz” diye konuştu.

Türkay, konuşmasını, “Türkiye’nin ilk OSB’sini kuran, otomotivin merkezi, tekstilin kurucusu, meyveciliğin anavatanı kentimiz, Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın da etkisiyle artık Yeşil Ekonomi’nin de merkezi olacak. Ya dönüşeceğiz, ya oyundan düşeceğiz. BUSİAD olarak dönüşümün gerçekleşmesi için üzerimize düşen öncülük görevini, AB Yeşil Paktı Görev Gücü’yle yerine getireceğiz” diyerek tamamladı.

Türkay’ın ardından söz alan, BUSİAD AB Yeşil Paktı Görev Gücü Başkanı Hüsamettin Çoban,

Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın 2050 yılına kadar net sera gazı emisyonlarının sıfıra indirilmesi, ekonomik büyümenin kaynak kullanımından ayrılması ve hiç kimsenin ve hiçbir yerin bu politikadan ayrı tutulmamasını hedeflediğini söyledi. Çoban, AB’nin eylem planın 8 başlıktan oluştuğunu da kaydederek, “Avrupa Birliği kendi içerisinde planlandığı bu stratejileri ticaret yolu ile diğer ülkelere de yaymayı planlamaktadır. Avrupa ile ticaret yapan tüm kuruluşlar, bu stratejiler çerçevesinde üretim yapmak veya ticaretlerini bu Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde düzenlemek zorunda kalacaktır” dedi. Çoban, “Bu çerçevede BUSİAD AB Yeşil Paktı Görev Gücü olarak yeni şekillenecek ticaret sistemi ile ilgili Bursa sanayicisinin farkındalığını artırmayı, yeni ticaret sisteminin getireceği tehditlere ve fırsatlara hazır olmak için gerekli altyapının oluşturmasına katkı vermeyi amaçlamaktayız” diye konuştu. Çoban bu hedefe ulaşmak için gerçekleştirilecek eylem planınınise şöyle ifade etti:

“Avrupa Yeşil Mutabakatı genel bilgilendirme toplantılarının yapılması. Avrupa Yeşil Mutabakatı ile ilgili kamunun yaklaşımına yönelik bilgilendirme toplantılarının yapılması. Finansman kaynakları ve bunlara ulaşma yolları ile ilgili bilgilendirme toplantılarının yapılması. Döngüsel Ekonomi ile ilgili bilgilendirme toplantılarının yapılması ile farkındalığı artırmayı amaçlıyoruz. İkinci başlığımız karbon ayak izi, hesaplanması, düşürülmesi ve bilgilendirmeyi hedefliyor. Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji bir diğer başlığımız. Çok önem verdiğimiz bir başka eylem planımız döngüsel ekonomide. Ayrıca TÜSİAD gibi diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapacağız ve gerelk AB gerekse kamu nezdinde yenilikleri öğrenip paylaşacağız.”

BUSİAD Yeşil Bursa Çalışma Grubu Genel Koordinatörü Doç. Dr. Efsun Dindar ise, Yeşil ve temiz bir Bursa herkese ciddi görevler düştüğünü belirterek, “Öncelikli olarak sanayinin kontrolsüz büyümesi, tarım topraklarının tahrip edilmesi ve doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesinin önüne geçilmelidir. Yasal bir zorunluluk olduğu için değil, gelecek nesillerin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşayabilmesi için vicdani bir sorumluluk ile yerine getirmesi gerekmektedir. Bu vizyon ile BUSİAD bünyesinde Bursa için yaşanabilir sağlıklı bir kent teması ile 2020 yılında Yeşil Bursa Çalışma Grubu kurulmuştur. Kurulduğu süreçten bu yana şehrin anayasası olarak tanımlanan 1/100.000 Çevre Düzeni planı ile ilgili yoğun çalışmalar yapmış ve önerilerini Bursa Büyükşehir Belediyesi ile belirli periyotlarda bir araya gelerek paylaşmıştır. Bunun yanısıra İklim değişikliği ile ilgili farkındalık çalışmaları yaparak webinarlar düzenlemiştir. Paralel olarak döngüsel ekonomiye vurgu yaparak konunun sektör temsilcileri ile bir araya gelmiştir. Çalışma grubumuz Bursa’ya ilişkin gündemleri takip etmeye devam ederek önümüzdeki süreçte çalışmalarına devam edecektir” dedi.