Bursa’ya 175 milyar yatırım

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bursa’da basın açıklamasında bulundu. Bilim, teknoloji, sanayi, girişimcilik ve inovasyon gibi alanlarda Türkiye’ye sayısız hizmeti kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Bakan Kacır, “Bakanlık olarak son 20 yılda Bursa için 4 bin 642 yatırım teşvik belgesi düzenledik; 160,8 milyar lira tutarında sabit yatırım ve 103 bin 740 kişilik istihdamın önünü açtık” ifadelerini kullandı.

Sanayi ve teknoloji yatırımları

Sanayiden sağlığa, ulaştırmadan enerjiye, tarımdan çevreye son 20 yılda Bursa’ya 175 milyar TL’den fazla yatı­rım yaptık” diyen Bakan Kacır, “Biz, yüksek katma değerli üretim için yapı­lan sanayi ve teknoloji alanındaki yatı­rımları ülkemizin geleceği açısından daha fazla önemsiyoruz.

Bu yaklaşım ile Bursa’mıza sanayi tesisleri, mükemmeliyet merkezleri, bi­lim merkezleri gibi yapıları kazandır­maya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

60 yıllık hayal Bursa’da

Togg ile ilgili dikkat çeken açıkla­mada da bulunan Bakan Kacır, “Milli Teknoloji Hamlemizin eseri olan milli otomobilimiz Togg’u Bursa’da üreterek ülkemize kazandırdık. Elektrikli otomo­bil olmasının yanında tamamen akıllı bir cihaz olan Togg; Türkiye’nin yeni ne­sil sanayi politikasının da en somut örneği. Yüksek düzeyde Ar-Ge yatırımı­nın sonucu Türk mühendisler tarafından tasarlanan ve üretilen milli otomobilimiz Togg artık ülkemizin yol­larında! Milli otomobilimizi, 177 bin gibi rekor seviyede bir siparişle çok şü­kür milletimiz de sahiplendi. İşte bu yerli ve milli gururumuzu üretmek ve geliştirmek için en uygun inovasyon ekosisteminin Bursa’da olduğu değer­lendirdik, üretim tesisimizi Gemlik’te inşa ettik. Bununla birlikte, gelecekte paradigma değişimlerinin yaşanacağı mobilite sektörü için kritik öneme sahip SİRO Batarya Fabrikamızın temellerini de yine Bursa’da attık. Böylece yerli ve milli otomobilimizin kritik bir bileşeni olan bataryaları da Bursa’da üretece­ğiz” dedi.