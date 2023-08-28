Bursa’ya 175 milyar yatırım
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bursa Şehir Buluşmaları programı kapsamında bir dizi ziyarette bulundu. TEKNOSAB’ı ziyaret eden Bakan Kacır, Bursa’ya son 20 yılda 175 milyar TL’den fazla yatırım yapıldığını ifade etti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bursa’da basın açıklamasında bulundu. Bilim, teknoloji, sanayi, girişimcilik ve inovasyon gibi alanlarda Türkiye’ye sayısız hizmeti kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Bakan Kacır, “Bakanlık olarak son 20 yılda Bursa için 4 bin 642 yatırım teşvik belgesi düzenledik; 160,8 milyar lira tutarında sabit yatırım ve 103 bin 740 kişilik istihdamın önünü açtık” ifadelerini kullandı.
Sanayi ve teknoloji yatırımları
Sanayiden sağlığa, ulaştırmadan enerjiye, tarımdan çevreye son 20 yılda Bursa’ya 175 milyar TL’den fazla yatırım yaptık” diyen Bakan Kacır, “Biz, yüksek katma değerli üretim için yapılan sanayi ve teknoloji alanındaki yatırımları ülkemizin geleceği açısından daha fazla önemsiyoruz.
Bu yaklaşım ile Bursa’mıza sanayi tesisleri, mükemmeliyet merkezleri, bilim merkezleri gibi yapıları kazandırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
60 yıllık hayal Bursa’da
Togg ile ilgili dikkat çeken açıklamada da bulunan Bakan Kacır, “Milli Teknoloji Hamlemizin eseri olan milli otomobilimiz Togg’u Bursa’da üreterek ülkemize kazandırdık. Elektrikli otomobil olmasının yanında tamamen akıllı bir cihaz olan Togg; Türkiye’nin yeni nesil sanayi politikasının da en somut örneği. Yüksek düzeyde Ar-Ge yatırımının sonucu Türk mühendisler tarafından tasarlanan ve üretilen milli otomobilimiz Togg artık ülkemizin yollarında! Milli otomobilimizi, 177 bin gibi rekor seviyede bir siparişle çok şükür milletimiz de sahiplendi. İşte bu yerli ve milli gururumuzu üretmek ve geliştirmek için en uygun inovasyon ekosisteminin Bursa’da olduğu değerlendirdik, üretim tesisimizi Gemlik’te inşa ettik. Bununla birlikte, gelecekte paradigma değişimlerinin yaşanacağı mobilite sektörü için kritik öneme sahip SİRO Batarya Fabrikamızın temellerini de yine Bursa’da attık. Böylece yerli ve milli otomobilimizin kritik bir bileşeni olan bataryaları da Bursa’da üreteceğiz” dedi.