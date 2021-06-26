Bursa’dan Bodrum’a ev tekstili rüzgârı

Çeyrek asırdır tekstil sektörüne ve ülke ekonomisine değer katmaya devam ettiklerini ifade eden İrman, markalaşma ve büyüme hedefleri doğrultusunda mağaza yatırımlarına hız verdiklerini söyledi. İrman açıklamasında, “Bursa-İzmir Yolu’nda bulunan üretim merkezimizde yıllardır ‘Ege iklimi Minteks’le başlar’ sloganımızla ürünlerimizi tüketicisiyle buluşturuyoruz. Butik ve özgün tasarımlarıyla fark yaratan tüm ürün gamımızı, şimdi Ege ikliminde Bodrum’daki 700 metrekarelik iki katlı mağazamızda da, müşterilerimizin beğenisine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm Bodrum ziyaretçilerini, havlu&bornoz koleksiyonumuz ile çeyiz setleri, tropikal plaj koleksiyonumuz, yatak örtüleri, banyo paspasları başta olmak üzere, ev&yaşam gruplarındaki tüm ürünlerimizin kalitesiyle tanışmaya davet ediyoruz,” dedi.

RAHATLIK VE ŞIKLIK BİR ARADA

Marka güvenirliğiyle ulaştıkları başarının arkasında müşteri memnuniyeti olduğunun altını çizen Özkan İrman, Minteks’in yeni giyim markası IRwear’ın da sezonun ruhuna uygun tasarlanan yaz koleksiyonu ile Bodrum mağazasında yer aldığını belirtti. İrman, “Yıllardır yaşam alanlarına, teninize getirdiğimiz konforu ve kaliteyi; giyimde de farklı ve yaratıcı tasarımlarımızla buluşturmayı çok istiyorduk. IRwear ile artık rahatlığın ve şıklığın modası bir arada,” dedi.