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Bursa Ticaret Borsası 99 yaşında
İş Dünyası 11.09.2023, 16:59
11 Eylül 1924 tarihinde kurulan Bursa Ticaret Borsası 99. yaşını kutlamanın gurunu yaşıyor. Kurulduğu günden bu yana kent ve ülke ekonomisine hizmet etmeyi sürdüren Bursa Ticaret Borsasının kuruluş yıldönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayınlayan Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, bugün bini aşkın üye sayısıyla Türkiye’nin en büyük ve en köklü borsalarından biri olduklarını söyledi.
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