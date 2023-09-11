Bursa Ticaret Borsası 99 yaşında

11 Eylül 1924 tari­hinde kurulan Bursa Ticaret Borsası 99. yaşını kutlamanın gu­runu yaşıyor. Kurulduğu günden bu yana kent ve ülke ekonomi­sine hizmet etmeyi sür­düren Bursa Ticaret Borsasının kuruluş yıldönümü do­layısıyla kutlama mesajı yayınlayan Yönetim Ku­rulu Başkanı Özer Matlı, bugün bini aşkın üye sa­yısıyla Türkiye’nin en büyük ve en köklü bor­salarından biri oldukla­rını söyledi.