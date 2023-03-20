Bursa TB üyeleri, Ur-Ge projesi ile dünyaya açılıyor

Bursa Ticaret Borsası tarafından Ticaret Bakan­lığı desteğiyle hayata geçirilen Gıda UR-GE Pro­jesi bilgilendirme toplantısında konuşan Bursa TB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Özhan, proje ile firmaların ihracat kapasitelerini artırarak, Bursa’nın küresel gıda pazarından daha fazla pay al­masını sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

İbrahim Özhan, “Artık günü­müzde ülkeler iklim, ürün çeşitli­liği, genetik zenginlik gibi sahip oldukları avantajlarını, ekonomik ve milli değer haline getirme çaba­sında. Bu nedenle gıda sanayinin rekabet gücünün artırılması ve yapısal değişimlerinin hızlandırıl­ması çok önemli. Tarım ve gıda sa­nayinin entegrasyonunun yaygınlaştırılması, hammadde üretimini artırıcı ve çeşitlendirici faaliyetlerin geliştirilmesi, KOBİ’lerimi­zin etkinliklerinin artırılması, gıda sektörünün bütün dallarında teknolojik yenilenme ve kalite sis­temlerinin etkin bir şekilde kullanılması son derece elzemdir” diye konuştu.