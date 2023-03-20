Bursa TB üyeleri, Ur-Ge projesi ile dünyaya açılıyor
Bursa Ticaret Borsası tarafından Ticaret Bakanlığı desteğiyle hayata geçirilen Gıda UR-GE Projesi bilgilendirme toplantısında konuşan Bursa TB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Özhan, proje ile firmaların ihracat kapasitelerini artırarak, Bursa’nın küresel gıda pazarından daha fazla pay almasını sağlamayı hedeflediklerini söyledi.
İbrahim Özhan, “Artık günümüzde ülkeler iklim, ürün çeşitliliği, genetik zenginlik gibi sahip oldukları avantajlarını, ekonomik ve milli değer haline getirme çabasında. Bu nedenle gıda sanayinin rekabet gücünün artırılması ve yapısal değişimlerinin hızlandırılması çok önemli. Tarım ve gıda sanayinin entegrasyonunun yaygınlaştırılması, hammadde üretimini artırıcı ve çeşitlendirici faaliyetlerin geliştirilmesi, KOBİ’lerimizin etkinliklerinin artırılması, gıda sektörünün bütün dallarında teknolojik yenilenme ve kalite sistemlerinin etkin bir şekilde kullanılması son derece elzemdir” diye konuştu.