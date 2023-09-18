Bursa SKAL Kulübü’nden Turizm Çalıştayı

Bursa’nın turizm standartlarını yükseltmek amacıy-la Bursa SKAL Kulübü öncülüğünde ‘Bursa Turizm Etik Çalıştayı’ düzenle­necek. Eylül ayı toplantısının ko­nuğu olan Uluslarara- sı SKAL Dernekler Federasyonu Baş­kan Yardımcısı Emre Gezgin’in aktardığı çalıştay gündemi doğrultusunda, Bursa’nın turizm sektörün­deki etik standartlarının nasıl yükseltilebileceği hak­kında istişare yapıldı.

Güleç: Yol haritamızı oluşturuyoruz

Toplantıda ‘Turizmde Etik Çalıştayı’ yapma kararı aldıklarını kaydeden Bursa SKAL Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Gülçin Güleç, “Bursa’daki tüm tu­rizm paydaşlarının bir araya gelmesini sağlayacak Turizm Etik Çalıştayı, sektörümüzün geleceği için çok önemli olacak. Fikir alışverişinde bulunarak etik çalıştayımız için yol haritasının ilk adımlarını attık. Önümüzdeki dönem bu haritayı şekillendirerek ça­lıştayımızı hayata geçireceğiz” dedi.