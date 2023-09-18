Bursa SKAL Kulübü’nden Turizm Çalıştayı
Bursa’nın turizm standartlarını yükseltmek amacıy-la Bursa SKAL Kulübü öncülüğünde ‘Bursa Turizm Etik Çalıştayı’ düzenlenecek. Eylül ayı toplantısının konuğu olan Uluslarara- sı SKAL Dernekler Federasyonu Başkan Yardımcısı Emre Gezgin’in aktardığı çalıştay gündemi doğrultusunda, Bursa’nın turizm sektöründeki etik standartlarının nasıl yükseltilebileceği hakkında istişare yapıldı.
Güleç: Yol haritamızı oluşturuyoruz
Toplantıda ‘Turizmde Etik Çalıştayı’ yapma kararı aldıklarını kaydeden Bursa SKAL Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Gülçin Güleç, “Bursa’daki tüm turizm paydaşlarının bir araya gelmesini sağlayacak Turizm Etik Çalıştayı, sektörümüzün geleceği için çok önemli olacak. Fikir alışverişinde bulunarak etik çalıştayımız için yol haritasının ilk adımlarını attık. Önümüzdeki dönem bu haritayı şekillendirerek çalıştayımızı hayata geçireceğiz” dedi.