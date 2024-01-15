Bursa Havaalanı yurt dışı uçuşlara açılmalı

BURTİD Başkanı Doğan Sager, “Hedefimiz; Bursa’nın turizm sektöründe ana destinasyon olabilmesi ve ticaret faaliyetlerinde artışı destekleyecek bir çözüm olarak kargo faaliyetlerinin yapılabilmesidir. Bursa Yenişehir Havalimanı’nın yurtdışı uçuşlara açılması ve destekli havalimanı kategorisine alınması için çalışmalar yapmak ve önerilerde bulunmak adına çalışmalarımızı hızlandıracağız. Öte yandan BURTİD olarak, Uludağ’da yılın on iki ayı turizm faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için fikirler üretmek ve projeler hazırlamak adına da görüşlerimizi Ankara ve Bursa nezdinde aktaracağız. Ortadoğu pazarına yönelik taşımacılık faaliyetleri ile ilgili fiyat araştırması yapılarak, taban ve tavan fiyatlar belirlenerek uygun bir rapor hazırlanacağız” dedi.