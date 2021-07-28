BTSO, Bursa Sanayisini Yeşil Dönüşüme Hazırlayacak

BTSO Temmuz Ayı Meclis Toplantısı video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, dünyayı köklü bir biçimde değiştiren pandemi sürecinde yaklaşık 1,5 yıllık bir dönemi geride bıraktıklarını söyledi. Salgının olumsuz etkilerinin devam ettiğini bildiren Başkan Burkay, “rehavete kapılmama” uyarısı yaptı. Salgında oluşan varyantların yeniden kısıtlamalara yol açmaması için aşılamanın önemine vurgu yapan Burkay, “Ekonomide başlayan hareketliliğin devam etmesi adına vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmaması gerekiyor.” diye konuştu.

“BURSA TÜRKİYE’NİN MORAL KAYNAĞI OLDU”

Bursa’da yılın ilk yarısında gerek sanayi üretimi gerekse de ihracat tarafında gözle görülür bir toparlanma yaşandığını belirten Başkan Burkay, “Türkiye ihracatı son 12 aylık dönemde 200 milyar dolara yaklaşan ihracatıyla Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşırken, Bursa’mız da ihracatta pandemi öncesi döneme yaklaşan bir performans gösteriyor. Bu yılın ilk yarısında ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,8 artış kaydederek 7,5 milyar dolar oldu. Ayrıca bu dönemde Bursa’da açılan şirket sayısındaki artışlar da ekonomide çarkların daha hızlı dönmeye başladığına işaret ediyor. 2021’nin ilk 6 ayında Bursa’da 2.272 yeni şirket açılışı gerçekleşirken, bu rakam tarihimizin en yüksek ikinci ilk yarı performansı olarak kayıtlara geçti. Zorlu pandemi sürecine rağmen ekonomik göstergelerde Türkiye’nin moral kaynağı olan, hiçbir şekilde karamsarlığa kapılmadan ‘Bursa Büyürse Türkiye Büyür’ inancıyla çalışan tüm girişimcilerimizi tebrik ediyorum.” dedi.

YÜZDE 25 CİRO KAYBI ŞARTININ KALKMASIYLA NEFES KREDİSİ KULLANIMI ARTTI

İbrahim Burkay, aşılama sonrası Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesi ve ekonomik aktivitenin normalleşmesiyle birlikte küresel ekonominin belirgin bir toparlanma göstermeye başladığını belirterek, “Özellikle yılın ikinci yarısında hızlı bir ekonomik büyüme beklentisi hakim. Pandemi dönemindeki kayıpların telafi edileceği bu süreçte nakit akışı başta olmak üzere finansmanda tıkanma yaşanmaması pandemi sonrası oluşacak fırsatları değerlendirebilmemiz açısından son derece önemli. Şu anda farklı sektörlerde Bursa’ya ve Türkiye’ye yönelen talepler olduğunu görüyoruz. Gelen taleplerin karşılanması adına finansmana erişimin kolaylaştırılması gerekiyor. Hükümetimiz tarafından sağlanan çok önemli destek mekanizmaları var. Ancak iş dünyamızın sahip olduğu potansiyeli ortaya çıkarabilmek için faiz ve enflasyon koşulları ile birlikte yatırım ortamını güçlendirici adımlar atılması önem arz etmektedir. Yüksek enflasyonla mücadelede kararlı ve hızlı bir şekilde atılacak adımlar, işletmelerimizin maliyet ve sermaye yapısı açısından yaşadığı olumsuzlukların da önüne geçecektir. BTSO olarak bizler de pandemi döneminde tüm kaynaklarımızı ve imkanlarımızı üyelerimizin hizmetine sunduk. TOBB öncülüğünde firmalarımızın kullanımına sunduğumuz Nefes Kredisi’ne geçen yıl olduğu gibi bu yıl da en fazla kaynak aktaran Odalardan biri olduk. Bununla birlikte kredi başvurularında yüzde 25 ciro kaybı şartının kaldırılması ile Nefes Kredisi’nden daha fazla üyemizin faydalanmasına imkan sağladık.” dedi.

BURSA İŞ DÜNYASI İÇİN YEŞİL MUTABAKAT YOL HARİTASI HAZIRLANIYOR

Pandemi sonrası dönemde küresel ticareti şekillendirecek ana unsurlardan birinin AB Yeşil Mutabakatı olacağını kaydeden İbrahim Burkay, Bursa’nın Avrupa Birliği ile ticarette kilit oyuncu rolünü sürdürebilmesi adına bu dönüşüme hızla uyum sağlaması gerektiğini vurguladı. “Dünya genelinde artık üretim, sanayi ve ticaret stratejileri sürdürülebilirlik odağında şekilleniyor.” diyen Başkan Burkay, “Pandemi ile birlikte sürdürülebilirlik algısı daha da güçlendi. AB, 2019 yılının Aralık ayında açıkladığı Avrupa Yeşil Mutabakatı ile 2050 yılında iklim-nötr ilk kıta olma hedefini ortaya koymuştu. AB’nin yeşil dönüşüm hedeflerini açıklaması tüm dünyada domino etkisi oluştururken, Çin, Japonya ve Birleşik Krallık gibi uluslararası ticaretin önde gelen aktörleri de benzer hedefler açıklamaya başladı. Dünyada yaşanan bu gelişmelerin yakından takibi ve ülkemizde gereken uyumun sağlanmasına yönelik adımlar atılması, küresel ticaretteki uzun soluklu bu dönüşüme ayak uydurulması bakımından önem teşkil ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz günlerde Ticaret Bakanlığımız tarafından açıklanan Yeşil Mutabakat Eylem Planı’nı oldukça önemsiyoruz. BTSO olarak bizler de Bursa iş dünyasını Yeşil Mutabakat’a hazırlamak, değişen koşullara hızlıca adapte olmalarını sağlamak ve bu dönüşümün ortaya çıkaracağı yeni fırsatları değerlendirmek üzere yol haritamızı hazırlıyoruz. Bu çalışmamızı da en kısa sürede üyelerimizle paylaşmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

“YEŞİL MUTABAKAT’A UYUM İÇİN DESTEK MEKANİZMALARINA İHTİYAÇ VAR”

Sanayicilerin Avrupa Yeşil Mutabakatı politikalarına uyum sağlayabilmesi adına stratejik yatırımlar yapmalarının zorunlu olduğunu söyleyen Burkay, Avrupa Birliği’nin 1 trilyon euro kaynak ayırdığı yeşil dönüşüme, Türkiye’deki firmaların uyum sürecini kolaylaştıracak destek mekanizmalarının da hayata geçirilmesinin faydalı olacağını sözlerine ekledi.

“SEKTÖRLERİMİZİN SORUNLARINI ÇÖZÜME KAVUŞTURMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

BTSO’nun 47 bini aşkın üyesinin sorunlarını çözüme kavuşturmak adına pandeminin ilk gününden bu yana bakanlıklar, kamu bürokrasisi ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile sürekli istişare halinde olduklarını ifade eden Başkan Burkay, “Temmuz ayında meslek komitesi toplantılarımızı da fiziki ortamda yapmaya başladık. Yönetim kurulu üyelerimiz sorumlu olduğu meslek komiteleri toplantılarına bizzat katılarak komite üyelerimizin görüş ve önerilerini alıyorlar. Oda olarak bugüne kadar sektörlerimizin çözüme kavuşan sorunlarında önemli bir rol oynadık. Son olarak plastik ve geri dönüşüm sektörümüzü zor durumda bırakan polimer atık ithalatına getirilen yasak da Odamızın girişimleri ve tüm sektör temsilcilerimizin kararlı mücadelesi sayesinde kaldırıldı. Sektörle istişare içerisinde atılan bu adımı memnuniyetle karşıladık. Öte yandan pandemi sonrası ülkemiz açısından istihdam oldukça önem arz ediyor. Bu kapsamda iş dünyası olarak beklentilerimiz arasında yer alan asgari ücret desteğinin bu yıl da devam edecek olması vesilesiyle başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Bilgin’e, Bakanlarımıza, milletvekillerimize ve TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

“EKONOMİDE ÇARKLARIN DAHA HIZLI DÖNECEĞİ BİR DÖNEME İLERLİYORUZ”

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, aşılama ile birlikte ekonomide çarkların daha hızlı döneceği bir döneme ilerlediklerini söyledi. Üretim ve ihracattaki olumlu verilerin piyasalardaki pozitif havayı yansıttığını belirten Uğur, “Bu süreçte Odamız çatısı altında yakaladığımız sinerji, ortak heyecan, birlik beraberlik ve dayanışma ruhu kentimizin başarı yolculuğuna önemli bir dinamizm kazandırmaya devam edecek. Özellikle üyelerimizin salgın döneminde yaşadığı tüm sorunlara çözüm üretmek amacıyla iş dünyası ile Hükümetimiz arasında bir köprü görevi üstlenen Odamız, bu süreçte üyelerinin sesi oldu. Önümüzdeki dönemde de iş dünyamızın sorunlarının takipçisi olmaya devam edeceğiz.” dedi.